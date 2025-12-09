Ángela Aguilar revela sus aspiraciones en la actuación: “Me encantaría explorar”

Ángela Aguilar ofreció una exclusiva a “L.A. Times en Español”, donde abordó diversos temas de su vida, tanto personal como profesional, y hubo algo que llamó la atención de sus fans, dado que añadió que no descarta la posibilidad de incursionar en el mundo de la actuación, destacando que es bastante complejo poder asumir un personaje y darle sentido según el proyecto, pero eso no la hace eliminar la idea.

“Me encantaría, me encantaría, aunque yo no sé cómo le hacen los actores, o sea, para poder meterse en esos papeles; se me hace impresionante… siento que, quizá, las interpretaciones de las canciones son un poco como actuar, porque tú tienes que sentir lo que estás cantando, pero siento que sí es un mundo que me encantaría explorar”, mencionó.

La hija de Pepe Aguilar añadió que tiene una personalidad bastante característica que la ayudaría a poder asumir mejor el rol de un proyecto, de proponérselo, aunque no aclaró si, en caso de irle bien, pretendería dejar a un lado la música, dado que en su familia son conocidos por esa faceta que viene de tantos años: “Dramática si soy, entonces quizás por ahí se puede hacer algo”.

Desde que inició su relación con el cantante Christian Nodal, el hate en su contra no se ha detenido, y aunque ya tienen más de un año casados, siguen las opiniones negativas; pero prefiere agradecer por todo lo que tiene y no enfocarse en todo lo malo que puedan decir sobre su vida a sus 22 años.

“Para mí es muy importante la salud mental. Es importante no creerte tanto, no ser tan egoísta con tus problemas, porque hay gente que realmente la está pasando mal. Sí, me siento afortunada de tener a mi familia con salud, de estar juntos, de tener esta oportunidad de poder trabajar. Obviamente, las cosas negativas me afectan, pero lo de salir adelante ni siquiera puedes ponerlo en duda; es algo que no está en discusión”, añadió durante la conversación.

Sobre su relación sentimental, mencionó que muchas personas al comienzo no creían que ella y su esposo cumplirían tanto tiempo juntos; pese a eso, espera seguir sumando momentos inolvidables a su lado: “Todo muy bien, nadie pensó que llegaríamos al año. Ahora falta cumplir dos (risas)… y los que vengan, si Dios quiere”.

