Concejo Municipal blindaría con cuatro proyectos de ley el carácter de ‘ciudad santuario’ de la Gran Manzana

La incursión de agentes federales fuertemente armados, el pasado 4 de diciembre en la madrugada en la calle 89 y la avenida 34 en Jackson Heights, en Queens y que terminó en un arresto a un migrante hispano, ha sido apenas una de las últimas “gotas que derramó el vaso” para que un grupo de concejales demócratas apuren la discusión y la aprobación de un paquete de cuatro leyes en el Concejo Municipal, que vendrían a reforzar el carácter de ciudad santuario de la ciudad de Nueva York.

Este lunes luego de una concentración que contó con el apoyo de una gran coalición de organizaciones de defensa, en una audiencia en la cámara municipal se analizaron las propuestas, que entre otros aspectos, no solo bloquearía aún más la posibilidad de que agencias municipales colaboren con la aplicación de la ley migratoria o compartan datos con el gobierno federal, sino que empoderaría a cualquier persona cuyos derechos sean violados a demandar a la Ciudad.

De igual manera, avanza una norma que limitaría el uso discriminatorio del sistema de “chequeo de papeles” E- Verify.

“Debemos aprobar las protecciones para nuestros inmigrantes de Nueva York antes de que acabe el año. No hay tiempo que perder en estos momentos de violencia, corrupción y negligencia”, aseveró la concejal de Brooklyn, Alexa Avilés, presidenta del Comité de Migración del Concejo, quien además empuja una legislación que exige a la alcaldía que ubique letreros en las propiedades municipales que informen a las personas sobre sus derechos al interactuar con las autoridades federales.

Existe la presunción que operativos como los registrados en la semana pasada en varios vecindarios neoyorquinos, podrían agudizarse, en un escenario político marcado por una nueva Administración municipal que ha prometido no tolerará las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a menos que sean para detener de forma muy selectiva a factores criminales.

“De esta manera, los neoyorquinos sabrán exactamente las protecciones legales, con las cuales cuentan” acotó Avilés.

La ciudad de Nueva York desde 1980 actúa bajo legislaciones locales que la convirtieron en una ‘ciudad santuario‘, es decir una jurisdicción en donde se prohíbe a las agencias municipales colaborar con el gobierno federal en la aplicación de leyes migratorias. Ahora, ante las claras señales que la maquinaria de deportaciones masivas de la Administración Trump se reforzará en la Gran Manzana, la mayoría demócrata de la legislatura local, acelera la discusión de normas que tratan de poner algunos torniquetes a esta estrategia.

El Concejo Municipal se prepara ante una eventual nueva embestida de ICE en las calles de Nueva York. (Foto: Gerardo Romo – NYC Council)

Ley de Confianza NYC

La concejal Shahana Nahif defendió la necesidad de aprobar la ‘Ley de Confianza de la Ciudad de Nueva York (NYC Trust Act), la cual daría el poder a cualquier persona que haya sido víctima de la colaboración de una agencia municipal con La Migra, para interponer una demanda o una acción de derecho privado para exigir a las agencias municipales que rindan cuentas ante las leyes vigentes.

El criterio de los legisladores es que se brindaría a las familias inmigrantes una mayor sensación de seguridad al utilizar servicios municipales esenciales, como ir a la escuela, presentar una denuncia policial o ingresar a un hospital público.

Esta norma que vendría a reforzar la esencia de lo que significa una ciudad santuario, se promueve cuando una revisión realizada por el Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York (DOI) determinó aparentes deficiencias en las políticas actuales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) que podrían dar lugar a un intercambio indebido de información con las autoridades federales de inmigración.

El DOI investigó cinco incidentes (desde noviembre de 2024 hasta junio de 2025) de interacción del NYPD con agencias federales. Se halló que un agente en un grupo de trabajo con agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) violó las leyes de santuario de la ciudad en un caso. Aunque el informe advierte que puede haber más casos desconocidos.

Controles a E-Verify

De igual forma, la concejal Nahif justificó acelerar la aprobación de la Ley de Protección de los Empleados contra el Abuso, la Discriminación y la Vigilancia (PEMDAS), la cual establece un orden de operaciones sobre cómo se puede usar E-Verify durante el proceso de contratación, garantizando que este sistema de verificación de papeles de trabajo, no pueda ser mal utilizado por empleadores de mala fe.

La ley establece que E-Verify solo se puede utilizar para confirmar correctamente el estado de la autorización de trabajo de los nuevos empleados, no para intimidar o marginar injustamente a los trabajadores.

E-Verify es la herramienta del Departamento de Seguridad Nacional que los empleadores de Nueva York pueden usar para confirmar el estado de autorización de trabajo de sus empleados.

Se destacó en la audiencia municipal que este sistema ha planteado problemas para muchos trabajadores autorizados, especialmente para aquellos con apellidos con guión o que han cambiado su nombre.

El año pasado, al menos 72,121 trabajadores autorizados en todo el país fueron marcados erróneamente por errores burocráticos, lo que provocó la pérdida de semanas de empleo o incluso la pérdida total de oportunidades laborales.

Algunas empresas utilizan esta plataforma para evaluar a los posibles empleados antes de una oferta de contratación, lo que excluye erróneamente a los trabajadores autorizados de la lista de candidatos. Además, se ha demostrado que algunos empleadores de mala fe también utilizan la amenaza de una verificación de E-Verify para presionar a sus empleados actuales a aceptar condiciones inferiores.

Si se aprueba esta norma, se prohibiría a los empleadores usar E-Verify para preseleccionar a posibles empleados a quienes no se les haya ofrecido un puesto, o para verificar el estatus migratorio de los empleados actuales.

Este proyecto de ley también exigiría a los empleadores publicar un aviso de su inscripción en el sistema E-Verify en un área visible, tanto para los empleados potenciales, como para los actuales.

Además, los empleadores estarían obligados a emitir un aviso provisional de no confirmación a los empleados si no se encuentran dentro de este chequeo. Cualquier violación de esta legislación propuesta resultaría en una sanción civil de $10,000.

La presentación de esta iniciativa se produjo en mayo tras la aprobación de leyes similares en California e Illinois.

“Durante demasiado tiempo, el uso indebido de E-Verify ha privado de oportunidades de empleo a solicitantes cualificados y ha permitido la explotación de los trabajadores existentes. Al igual que en la clase de matemáticas, podemos resolver estos complejos problemas con PEMDAS, si se aprueba este proyecto de ley”, reforzó Nahif.

La concejal Alexa Avilés propone una legislación en donde se exige a las agencias municipales crear carteles con información sobre los derechos sobre los migrantes. (Foto Gerardo Romo – NYC Council)

Prohibición de oficinas de ICE

La decisión del alcalde saliente Eric Adams de reabrir una oficina de ICE en las instalaciones de Rikers Islands, a través de una orden ejecutiva, fue bloqueada por una corte estatal, pero también llevó a los legisladores locales a pensar en una forma en la cual se puedan repetir acciones similares en el futuro.

En esta dirección, la concejal de Tiffany Cabán presentó el pasado mes de octubre, el proyecto 1412 que modifica el código administrativo de la ciudad de Nueva York, en relación los términos relacionados con la aplicación de la ley de inmigración, en donde se prohíbe por completo la instalación de algún tipo de dependencia u oficina de ICE en alguna jurisdicción del Departamento de Corrección (DOC).

“Los neoyorquinos ya desaparecen dentro de los muros de Rikers. No puede convertirse también en una máquina de deportación. La ciudad de Nueva York no debe cooperar con estos modernos soldados de asalto enmascarados que aterrorizan a nuestras comunidades. No podemos permitir que su crueldad se arraigue dentro de nuestras propias instalaciones, con la aprobación de nuestra ciudad”, argumentó Cabán.

Zar de la frontera: Vamos por más

Como se recordará, Tom Homan, zar de fronteras de la Casa Blanca, dijo a principios de noviembre que planea intensificar los esfuerzos federales de control de inmigración en la ciudad de Nueva York, luego de que ICE llevaran a cabo una redada dirigida a vendedores callejeros de China Town.

En efecto, se han evidenciado intervenciones federales recientes en Queens, Manhattan, Staten Island y Brooklyn.

“Vamos a realizar más y más operaciones en la Gran Manzana”, dijo Homan a medios locales.

En resumen: las 4 leyes