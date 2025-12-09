Niña de 6 años muere trágicamente en accidente en una pista de kart en Florida

Una niña de seis años murió luego de sufrir heridas en un accidente de kart dentro de un parque de aventuras con trampolines en Florida, así confirmaron las autoridades locales.

Los servicios de emergencia llegaron a una instalación de aventuras y trampolines urbanos en Port St. Lucie el pasado sábado, poco antes de las 9:00 p.m., tras recibir un aviso de “visita médica”. El personal del lugar informó sobre un accidente en la pista de karts que involucraba a una niña, detalló la policía local.

La menor fue transportada por vía aérea a un hospital en Fort Pierce, pero luego se reportó su muerte a causa de las lesiones sufridas el domingo, según el Departamento de Policía de Port St. Lucie, informó ABC News.

El Departamento de Policía de Port St. Lucie declaró en un comunicado emitido el lunes: “Los detectives están investigando activamente las circunstancias que rodearon el incidente”.

Un portavoz del departamento de policía indicó a primera hora del lunes que se están esperando los hallazgos del médico forense. De momento, las autoridades no han divulgado información adicional sobre el incidente, incluyendo la naturaleza específica de las heridas, debido a la investigación en curso.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) también fue notificada del hecho, “como se requiere”, según la policía.

¿Qué declaró el parque?

Un portavoz de Urban Air emitió una declaración a WPBF, filial de ABC en West Palm Beach, indicando que están cooperando con las autoridades estatales y locales en medio de la investigación.

“Estamos desconsolados por el trágico incidente ocurrido en el parque de Port St. Lucie, Florida, durante el fin de semana. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos del niño”, precisó el portavoz.

Del mismo modo, añadió que “nuestras políticas, procedimientos y equipos están diseñados para mantener seguros a los niños y las familias, y el bienestar de los niños y las familias a quienes servimos es siempre nuestra máxima prioridad”.

