Tiroteo en Universidad Estatal de Kentucky: un muerto y un sospechoso detenido

Un tiroteo registrado este martes en la Universidad Estatal de Kentucky dejó una persona fallecida y otra en estado crítico, según informó la policía local citada por la agencia de noticias AP. El incidente ocurrió en el campus de la institución, ubicada en la ciudad de Frankfort, lo que provocó una amplia movilización de fuerzas de seguridad.}

La información la confirmó la oficina del gobernador Andy Beshear.

“Tenemos conocimiento de un tiroteo reportado en la Universidad Estatal de Kentucky en Frankfort. Actualmente, tenemos conocimiento de algunos heridos. Compartiremos más información a medida que esté disponible. Las fuerzas del orden se encuentran en el lugar y un sospechoso ha sido arrestado. Oremos por todos los afectados”, publicó en X.

Información en desarrollo…

