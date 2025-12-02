Starbucks lanza nuevas delicias navideñas y una colección junto a Roller Rabbit

En plena temporada navideña, Starbucks trae de regreso dos bebidas icónicas y lanza una nueva línea de productos en colaboración con Roller Rabbit. Todo está disponible en las cafeterías de EE. UU. a partir del 2 de diciembre y hasta agotar existencias.

Desde el inicio de la temporada, Starbucks ha sorprendido con un menú especial, bebidas temáticas y una gran colección de vasos y tazas. Ahora, la cadena deleita con el retorno de dos bebidas navideñas clásicas a petición del público: el Ponche de Huevo Latte (Eggnog Latte) y el Praliné de Castañas Latte (Chestnut Praline Latte).

El ponche de huevo latte y el praliné de castañas latte están disponibles en su versión caliente, helada y espuma fría. Crédito: Starbucks | Cortesía

1. Eggnog Latte (Ponche de huevo latte)

El equipo reinventó el clásico navideño de Starbucks con un rico ponche de huevo al vapor y el espresso exclusivo de Starbucks. Crédito: Starbucks | Cortesía

Esta icónica bebida fue el primer espresso navideño creado por Starbucks en 1986. Su regreso está marcado por las peticiones de los usuarios, luego de haber estado ausente por algunos años.

La bebida busca evocar una sensación nostálgica y cremosa, como un “abrazo en una taza”, con reconfortantes notas de nuez moscada y un suave toque de canela, según un comunicado. Se prepara con rico ponche de huevo al vapor y espresso de la casa, cubierto con espuma cremosa y nuez moscada.

Para esta temporada, y muy a tono con las tendencias de café, también está disponible en versión helada e incorpora una nueva espuma fría de ponche de huevo cremoso.

2. Chestnut Praline Latte (Praliné de castañas latte)

El Chestnut Praline Latte es otro sabor navideño por excelencia que regresa a Starbucks esta temporada. Crédito: Starbucks | Cortesía

Desde su creación en 2014, esta bebida ha tenido una gran demanda. El praliné de castañas latte se inspiró en el dulce aroma de las castañas asadas que se percibe en los mercados navideños europeos. Está elaborado con una deliciosa combinación de leche vaporizada, espresso y el sabor caramelizado del praliné de castañas. Se sirve con crema batida y un toque extra de praliné de castañas.

Esta bebida está disponible tanto caliente como helada, e incorpora la nueva Espuma Fría de Praliné de Castañas y una Espuma Fría Proteica de Praliné de Castañas, una opción que se alinea con la nutrición y salud.

Una colaboración exclusiva: Starbucks y Roller Rabbit

Para complementar la temporada de regalos y el espíritu navideño, Starbucks se une a Roller Rabbit, una marca de estilo de vida conocida por sus vibrantes estampados y patrones hechos a mano con una colección que incluye vasos, tazas frías y una taza de camping.

El tema de inspiración de esta colección fue la idea de disfrutar de un café en pijama junto a la chimenea, apelando a la comodidad de estos rituales estacionales.

