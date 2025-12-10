Actriz perdió la vida arrollada por auto de lujo en Broadway, Nueva York

Wenne Alton Davis, actriz de 60 años residente de Queens (NYC), perdió la vida al ser arrollada en la famosa avenida Broadway en Midtown Manhattan.

La víctima sufrió graves lesiones en la cabeza y el cuerpo y fue declarada muerta en Mount Sinai Hospital, informó del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Las autoridades indicaron que tenía derecho de paso cuando fue atropellada, destacó Gothamist.

Davis caminaba de este a oeste por el cruce peatonal sur de Broadway y West 53rd St poco antes de las 9 p.m. del lunes cuando fue atropellada por una camioneta Cadillac XT6 que giraba a la izquierda, según NYPD. El conductor no identificado de 61 años permaneció en el lugar y al momento no fue arrestado ni acusado.

Los créditos de Davis como actriz incluyen una aparición en “The Marvelous Mrs. Maisel”, destacó Daily News.

Según datos del NYPD, tres personas murieron en accidentes de tráfico en la Comisaría Norte de Midtown este año hasta noviembre, incluidos dos peatones. El número total de accidentes en el distrito en esa céntrica zona ha disminuido levemente desde el año pasado, con 895 reportados hasta noviembre de 2025, frente a 918 hasta el mismo mes de 2024.

En todo Nueva York hay víctimas fatales de arrollamientos de todas las edades. El sábado un bebé de 2 años fue atropellado mortalmente por el conductor de una camioneta en un camino de entrada residencial en Long Island.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

La semana pasada un caminante de 68 años murió atropellado por una scooter mientras cruzaba una calle en Queens (NYC). En noviembre una conductora de 99 años atropelló con su auto a un ciclista de 80 años en Nueva Jersey, dejándolo gravemente herido mientras se daba a la fuga, según la policía.

En octubre una inmigrante salvadoreña fue acusada de conducir sin licencia al atropellar fatalmente a un peatón de 45 años en Long Island (NY) y huir. Por ello enfrentaba una posible deportación. A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de este año (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.

De esos 87 fallecidos:

-51 eran peatones, en comparación con 63 víctimas en el primer semestre del año pasado.

-15 eran conductores o pasajeros de automóviles; una disminución con respecto a 29 casos en el primer semestre de 2024.

-21 eran personas en “vehículos motorizados de dos ruedas”, categoría que incluye bicicletas eléctricas, patinetes, ciclomotores y motocicletas. Esta cifra fue menor que la de 33 entre enero y junio del año pasado.