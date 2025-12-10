Comité del Nobel confirma que Machado estará en Oslo pese a su ausencia en la ceremonia

El comité Nobel confirmó que la líder venezolana María Corina Machado estará presente en Oslo, Noruega, a pesar de que no podrá estar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz este miércoles.

“La laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que está en su poder para asistir a la ceremonia de hoy. (Se trata de) un viaje en una situación de peligro extremo”, señaló, el comité en un comunicado.

“Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, añadió no obstante.

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, dijo horas antes a la cadena de televisión pública noruega NRK que la exdiputada no estará hoy en la capital noruega.

“Desgraciadamente, todavía no está en Noruega y no estará tampoco en el escenario en el ayuntamiento de Oslo a las 1:00 p.m. hoy cuando comience la ceremonia”, declaró, y adelantó que será la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien recoja el premio en su lugar y lea el discurso de aceptación del galardón.

La presencia de Machado en Oslo, que vive en paradero desconocido en Venezuela ante el asedio del régimen de Nicolás Maduro, era una incógnita después de que el Comité del Premio Nobel informara el martes que no podrá estar en la rueda de prensa.

Machado había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio, y, de finalmente lograr llegar a Oslo como asegura la organización que hará, sería su primera aparición pública desde enero pasado.

En la capital noruega están su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija. Aparte de sus hijos, en Oslo se encuentran estos días varias figuras destacadas de la oposición venezolana.

Entre ellos está Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales de 2024, y exiliado en España desde septiembre de ese mismo año, que viajó a Oslo.

Asimismo, estarán los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y se espera la llegada del de Ecuador, Daniel Noboa.

