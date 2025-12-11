Angélica Vale exhibe a Otto Padrón al revelar incomodo momento con su exsuegra

La actriz Angélica Vale volvió a ser tema de conversación en redes sociales al revelar detalles íntimos relacionados con su exmarido, Otto Padrón, y la dinámica que mantenía con su exsuegra, quien falleció recientemente.

Mientras atraviesa su proceso de divorcio, la artista optó por abrirse y relatar algunas vivencias familiares.

En su programa ‘La Vale Show’, Angélica contó que durante su matrimonio, Otto le pedía con frecuencia que preparara comida típica cubana, dado su origen. Como ella no conocía bien esa gastronomía, intentó aprender recurriendo a su exsuegra, quien residía en Miami, pero según señaló, la mujer evitaba compartirle sus recetas o técnicas.

La situación dio un giro inesperado cuando la madre de Padrón fue ingresada al hospital y permanecía bajo sedación. En ese momento, relató la actriz, su entonces esposo le pidió a su madre que le revelara la receta de la yuca mientras él salía un momento, dejándolas a solas.

“Muy feo, pero ni modo, voy a tener qué quemar a mi ex, llegamos un día a visitarla al hospital porque estaba bien malita y la tenían bien ‘droguis. Se voltea Otto y le dice, ‘mamá, ándale, dale la receta de la yuca que voy por un café’, se sale y me deja sola con ella en el hospital y yo decía, ‘ay Dios mío de mi corazón’ (…) Como estaba droguis, me soltó todos los secretos y toda la información, no se dio cuenta, y yo apuntando en friega”, explicó.

Aprovechando el efecto de la sedación, la mujer terminó dándole sin reservas las indicaciones culinarias que Vale llevaba meses intentando obtener. La actriz reconoció que se trató de un episodio “muy feo” y dijo sentir incomodidad al hacerlo público, más aún tras el fallecimiento de su exsuegra. No obstante, destacó que todo sucedió por iniciativa de Otto Padrón, no por una decisión de ella.

Además de esta anécdota gastronómica, Angélica Vale expresó la tristeza que le dejó la relación distante que mantuvo con la madre de Padrón. Según recordó, cada vez que buscaba aprender alguna receta, solo recibía evasivas o respuestas poco útiles, algo que la frustró durante el tiempo en que convivió con la familia de su exmarido.

Haz click en la publicación

Sigue leyendo: