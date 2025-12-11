Lili Estefan dice que pondrá 25 árboles de Navidad en su casa

Si hay una casa de la que muchos están pendientes en Navidad es la de Lili Estefan, pues es una apasionada de la decoración en estas fechas, con un despliegue impresionante en su mansión ubicada en el estado de la Florida.

Este año no será la excepción y espera cumplir con su tradición, según comentó recientemente en el programa El Gordo y la Flaca, que transmite la cadena Univision.

“¿Cuántos arbolitos tienes en tu casa en este momento?”, le preguntó Daniela Di Giacomo a la cubana, quien se rió y luego de esto le dijo: “Yo en el 2020 puse 20, en el 2021 puse 21, en el 2022 puse 22, ¿qué creen que va a pasar este año? Tengo 25”.

La venezolana se intrigó por el lugar en el que guarda tantos adornos su compañera y Lili Estefan le explicó que mejor no le contesta porque es un desastre guardar todo.

En el programa de entretenimiento hablaron también del inmenso árbol que pone a las afueras de su casa y que, según confesó, es el que disfruta más, pues cada vez que llega se impresiona y siente que ya es Navidad.

“Si llego de mal humor, Mariela me dice algo y cuando llego a la casa y veo eso, se me pasa”, comentó acerca de lo bien que la hace sentir tener ese árbol en su hogar.

La conductora de televisión demuestra cada año lo mucho que disfruta las festividades navideñas y por eso hace de su casa un lugar mágico con la gran cantidad de detalles que usa.

Algunos seguidores del programa consideraron una exageración esta cantidad de árboles, pues sienten que se pierde la esencia de la celebración. “Creo que ya se perdió lo que realmente es Navidad Es el anuncio del nacimiento de Jesús no es una competencia de árboles ridículos”, escribió una seguidora. Otro mensaje que se leyó fue: “Ya no hay creencias y ni siquiera saben el significado del árbol, la estrella y los adornos, cada cosa significa algo”.

