Guido Pizarro apuesta por el éxito de sus Tigres en la final de la Liga MX

El director técnico de los Tigres de la UANL, Guido Pizarro, se mostró enfocado en poder tener el mejor rendimiento posible en su primera final como estratega ante los Diablos Rojos del Toluca por el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, competencia en la que esperan salir victoriosos para poder acabar con la sequía de títulos que los ha afectado los últimos años.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante la conferencia de prensa previa al partido en las que considera que los felinos tienen todas las herramientas necesarias para poder lograr dominar a sus contrincantes y así poder quedarse con la victoria en este partido de ida y ponerse un paso más cerca de levantar el trofeo de campeones.

“Tranquilo, sinceramente, hasta el día de hoy tranquilo, pero muy confiado en lo que ha hecho el equipo para poder estar acá, confiado en lo que haremos mañana en nuestro campo con nuestra gente, pero con tranquilidad, hemos trabajado para estar acá, queda el último paso e iremos en busca de eso”, expresó.

Guido Pizarro aseguró que siente una gran admiración por la carrera que ha conseguido el entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio Mohamed, a quien considera como uno de los grandes referentes del balompié azteca y eso lo demuestra al estar luchando por el bicampeonato.

“Admiración (por Turco), ha tenido un recorrido muy importante en la Liga. Toda su trayectoria habla por sí sola. Lo aprecio a nivel personal, hemos compartido momentos fueras de cámaras y al final tiene el reconocimiento de todo el país por todo lo que ha hecho en todos los equipos que ha tenido”, resaltó.

Pizarro y su nueva perspectiva

El estratega habló sobre lo importante y retador que es para él encarar una final de la Liga MX como entrenador en tan solo su primer año, lo que demuestra las grandes cualidades que posee para analizar el juego y buscar las mejores estrategias para superar a cada uno de sus rivales en el terreno.

“Ahora estoy al servicio de mis jugadores que entiendan lo que nos vamos encontrar el día de mañana y la dificultad del rival. Esa es una de las pocas diferencias que hacia antes”, agregó Pizarro al hablar sobre las diferencias de jugar una final como jugador y como entrenador.

“Sinceramente nada, creo que estoy siendo demasiado honesto. Me apasiona más esto, invitar a jugadores a crecer. Confío plenamente en el plantel que tengo, sé que tengo jugadores con experiencia, en lo futbolístico tenderemos que hacer las cosas muy bien, confío en el nivel futbolístico y la experiencia, son finales de mucha emoción, hay que tener estabilidad táctica y emocional para encontrar la mejor versión, confío en mi plantel”, concluyó.

