Diego Lainez confía en el título para Toluca pese a la ausencia de Alexis Vega

El mediocampista de los Tigres de la UANL, Diego Lainez, aseguró que el equipo está enfocado en alcanzar el título de campeón del torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante los Diablos Rojos del Toluca para demostrar el dominio que han venido registrando en los últimos meses.

Un detalle importante que analizó es la ausencia del delantero Alexis Vega, quien no podrá estar convocado para este partido debido a una lesión que lo ha afectado las últimas semanas.

Estas declaraciones las realizó Lainez durante la conferencia de prensa previa a este compromiso en el que detalló que el Toluca tiene una plantilla bastante buena y que no dependen exclusivamente de Vega para poder sumar victorias, por lo que considera que tienen que dominar el partido para poder quedarse con el trofeo de campeón.

Diego Lainez. Foto: Imago7/ Andrea Jiménez

“Todos sabemos de de la capacidad y el talento de Alexis. Es un jugador que Toluca lo ha hecho muy bien, es un jugador que le da un plus a Toluca, obviamente, pero Toluca no es solo Alexis, tiene grandísimos jugadores, tienen un técnico que trabaja bien, un equipo que tiene jerarquía, y va a ser un partido igualado, con o sin Alexis, a pesar de lo de que te digo, Alexis es un jugador que marca la diferencia, pero creo que tenemos que estar atentos y concentrados de todos los jugadores de Toluca, son jugadores que tienen un recorrido importante y, bueno, yo creo que va a ser una final muy bonita”, expresó.

Diego Lainez se ha convertido en pieza clave de la ofensiva para los Tigres de la UANL en este torneo al atacar constantemente por la banda derecha como extremo, posición en la que se mostró bastante cómodo y afirmó estar realizando su mejor versión del fútbol campo.

“La verdad que este torneo en particular lo he disfrutado muchísimo. Creo que he disfrutado el estar en la cancha rotando y ayudando al equipo. Eso se siente muy bonito, y más aquí en Tigres. Creo que no creo que no pasa por rendimientos individuales solo, yo creo que todo el equipo ha hecho un excelente torneo. La verdad, estoy muy feliz por ello”, concluyó.

Diego Lainez. Foto: Imago7/ Nora Guerrero

Mohamed enfocado en el triunfo

Por su parte el director técnico de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed, aseguró que se siente preparado para el extremo partido que disputarán ante los Tigres este jueves y espera poder tener el rendimiento esperado para poder quedar con el triunfo y así lograr el ansiado bicampeonato para el Toluca.

“Será una final pareja, en la que los detalles van a marcar el rumbo. Vamos a enfrentar a un rival de jerarquía acostumbrado a estos escenarios. Nosotros estamos recién subiendo seguido al escenario, pero el plantel de Tigres trae historia tiene experiencia y sabemos que será una final muy difícil”, dijo.

“Estamos en gran condición, felices haciendo recuento del año que hicimos, pero queremos coronarnos con lo máximo. No hay nada que reprochar, estamos disfrutando la semana, aunque queremos ganar”, insistió el estratega argentino en sus declaraciones.

