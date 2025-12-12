Este sábado vence premio de lotería Mega de $1 millón de dólares en Nueva York: no ha aparecido el ganador

Una persona que ganó $1 millón de dólares jugando la Mega de la Lotería de Nueva York está a punto de perder el dinero porque no lo ha reclamado.

La lotería estatal lleva meses emitiendo alertas por un boleto ganador del 2do premio del Mega Millions, comprado en el condado Nassau de Long Island a finales del año pasado, recordó Syracuse.com.

El boleto, adquirido en el establecimiento “Cold Cut Express,” ubicado en el 507 Dubois Av en Valley Stream, resultó ganador en el sorteo del 13 de diciembre de 2024. Por ello la fecha límite para reclamar este importante premio es este sábado 13 de diciembre.

Aunque no acertó el Mega Ball 16, sí tuvo los cinco números de las bolas blancas (36-43-52-58-65) y por ello resultó ganador de $1 millón de dólares. Según las reglas de la Lotería de Nueva York los ganadores tienen exactamente hasta un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio; de lo contrario lo pierden.

Se solicita a toda persona que crea tener ese boleto ganador que firme el reverso de inmediato y lo guarde en un lugar seguro. Los ganadores pueden comunicarse con la Lotería de Nueva York para obtener instrucciones llamando al 518-388-3370 o visitando www.nylottery.ny.gov.

¿Qué pasará con ese dinero?

Los montos no reclamados, junto con los intereses generados, generalmente son retenidos por la Lotería y pueden utilizarse para premios especiales o promociones durante un máximo de 16 semanas al año, aunque la comisión tiene un límite de gasto de $60 millones de dólares del fondo de premios por año fiscal. Cualquier cantidad no reclamada que exceda este límite se transfiere al tesoro estatal para financiar la lotería estatal.

La semana pasada una persona en Nueva Jersey ganó $90 millones de dólares al llevarse el premio mayor de la lotería Mega Millions el martes 2 de diciembre. Fue la 26ta vez que se gana el Mega Millions en Nueva Jersey, la tercera mayor cantidad en cualquier estado, después de Nueva York y California, destacó NorthJersey.com. En Nueva Jersey los ganadores de lotería pueden permanecer anónimos, según una ley aprobada en 2020.

El premio mayor también se había ganado hacía apenas dos semanas, cuando un jugador en el estado Georgia se llevó $983 millones de dólares el 14 de noviembre.

La Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,800 millones de dólares en el año fiscal 2023-2024 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado.

Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).