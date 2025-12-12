Nicola Porcella habla de la operación estética que le hicieron a Wendy Guevara

El actor peruano Nicola Porcella habló de su amiga Wendy Guevara, quien se hizo una cirugía estética para mejorar su apariencia.

En una entrevista con Sale el Sol, bromeó con el procedimiento que se hizo la ganadora de la primera temporada del reality show La Casa de los Famosos México (TelevisaUnivision): “Wendy parece una muñeca Barbie con la cabeza de otro muñeco. Está con la cintura así y la cabeza así”.

Nicola Porcella habla de la operación de Wendy Guevara

El artista también explicó que la recuperación de su compañera ha sido rápida. “Nunca sintió dolor, todos los días me escribe y le digo Wendy, te has quitado costillas y todo, poco más te quitas el corazón”, comentó.

En la entrevista, el influencer habló además de la panadería que abrió recientemente. “El recibimiento de la gente ha sido muy bonito. Es un producto mexicano para mexicanos, que esperamos en algún momento poder exportarlo. Es mi agradecimiento hacia México después de que me ha dado tanto”, sostuvo.

Hace unos días, Wendy Guevara hablaba con el programa De Primera Mano de la operación que le hicieron y que incluyó una remodelación costal.

“Es doloroso, pero yo creo que depende de cada persona. Estoy con dolorcitos, pero están viniendo a darme masajes y me están haciendo drenajes”, afirmó.

Otra de las cirugías que se hizo fue una liposucción con aumento de glúteos para seguir definiendo su figura.

Estos procedimientos se los hizo con el doctor Iván Mercado, quien se encargó de cuidar todos los detalles para que Wendy Guevara tuviera los resultados que deseaba.

