Venezolano Maikel García acuerda millonaria extensión de contrato por cinco años con Royals

Los Kansas City Royals dieron un paso hacia la consolidación de su núcleo de peloteros jóvenes en las Grandes Ligas al finalizar una extensión de contrato de cinco años con el tercera base estelar venezolano, Maikel García.

El acuerdo, que está pendiente de un examen físico, garantizará al pelotero venezolano un ingreso de por lo menos $57.5 millones de dólares, además que incluye una opción del club para una sexta temporada.

Royals, 3B Maikel Garcia reportedly agree to 5-year extension, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/Ba0fstfE0z — MLB (@MLB) December 12, 2025

Este movimiento asegura al ganador del Guante de Oro en el equipo que lo desarrolló desde su sistema de ligas menores hasta convertirse en una estrella.

El contrato no solo cubre los cuatro años de arbitraje de García, sino que también compra dos temporadas de agencia libre, garantizando que el talentoso lado izquierdo del cuadro, formado por García y el campocorto Bobby Witt Jr., permanezca unido al menos hasta 2030.

Gran temporada 2025

Maikel García, de 25 años, es versátil y capaz de jugar en varias posiciones (la temporada pasada vio acción en el campocorto, segunda base, jardín central y jardín derecho); pero su rendimiento más destacado se da en la tercera base. Allí fue donde ganó su primer Guante de Oro y se ubicó en el decimocuarto sitio en la votación del Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

El bate de García tuvo una explosión en 2025, después de resultados por debajo del promedio desde su debut en 2022. Su línea ofensiva fue de .286/.351/.449, complementada con 16 jonrones, 74 carreras impulsadas y 23 bases robadas. Este salto en el rendimiento fue el factor que impulsó a los Reales a asegurar su futuro, uniéndose a Witt como los únicos del equipo bajo contrato más allá de la temporada 2028.

En su excelente temporada 2025, García demostró una notable mejora en la toma de decisiones con el swing, acumulando 62 bases por bolas y solo 84 ponches en 666 apariciones al plato a lo largo de 160 juegos.

La extensión de Maikel García subraya la agresividad de los Royals para aprovechar los años de plenitud de sus jóvenes estrellas y el profundo staff de lanzadores, que terminó con la sexta mejor efectividad en el béisbol la temporada pasada.

Los Kansas City Royals buscan complementar una alineación que ya cuenta con figuras como Garcia, Witt, el primera base Vinnie Pasquantino y el receptor Salvador Pérez. El jueves, el equipo ya había firmado al jardinero Lane Thomas, con un contrato de un año y $5.25 millones de dólares.

Seguir leyendo:

“Gracias Nueva York”: Pete Alonso manda mensaje a la afición tras su salida de los Mets

Venezolano Willson Contreras sería la opción que busca New York Mets para reemplazar a Pete Alonso

Justicia Dominicana anula sentencia contra Wander Franco y ordena nuevo juicio