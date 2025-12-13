Aficionados causan caos y destrozos tras pagar más de $130 dólares y no poder ver a Messi en India

La gira de Lionel Messi por India arrancó entre el descontento de los aficionados, luego de que numerosos seguidores expresaran su enojo al no poder ver al futbolista argentino durante un evento realizado el sábado, situación que derivó en incidentes dentro y fuera del estadio.

80.000 fanáticos se acercaron al Estadio de Calcuta, India 🇮🇳, para poder ver a Lionel Messi.



Inesperadamente todo terminó en disturbios, peleas y butacas rotas 😳 pic.twitter.com/NGWy7iFK0I — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 13, 2025

De acuerdo con reportes varios asistentes con boletos que costaron al rededor de $150 dólares aseguraron que, tras esperar durante horas, apenas lograron observar fugazmente a Messi, sin que su imagen apareciera de manera clara en el escenario ni en las pantallas gigantes del recinto.

La frustración provocó que algunos aficionados lanzaran botellas e intentaran causar destrozos en el estadio.

Lionel Messi In #Kolkata

Massive Crowd Unrest At Salt Lake Stadium As #Messi Leaves The Stadium in just 10 mins. Bottles thrown, Seats Broken #lionelmessi pic.twitter.com/BRvxp5FLwJ — Rahul ® ⎷ (@RahulSadhu009) December 13, 2025

Deficiente organización del evento

Ante lo ocurrido, la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, ofreció disculpas públicas tanto al jugador como a los seguidores, atribuyendo los hechos a una deficiente organización del evento.

A través de redes sociales, Banerjee dijo estar “profundamente consternada y conmocionada” por la mala gestión registrada en el estadio Salt Lake, y lamentó la experiencia de los asistentes que esperaban un mayor acercamiento con el astro argentino tras haber pagado su entrada.

La funcionaria anunció además la creación de un comité especial para llevar a cabo una investigación exhaustiva, fincar responsabilidades y proponer medidas que eviten que situaciones similares se repitan.

I am deeply disturbed and shocked by the mismanagement witnessed today at Salt Lake Stadium. I was on my way to the stadium to attend the event along with thousands of sports lovers and fans who had gathered to catch a glimpse of their favourite footballer, Lionel Messi.



I… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 13, 2025

Detuvieron al principal organizador del evento

La policía de Bengala Occidental detuvo a Satadru Datta, principal organizador del evento de Lionel Messi en Calcuta, tras los incidentes ocurridos en el Estadio Salt Lake.

Las autoridades atribuyeron la detención a una posible mala gestión que derivó en el descontento generalizado del público y el caos durante la presentación. La intervención policial tuvo lugar en el aeropuerto de la ciudad, donde Datta se encontraba para despedir a Messi y la delegación en su viaje a Hyderabad.

El Director General de Policía, Rajeev Kumar, explicó al mencionado medio que la investigación busca determinar el grado de responsabilidad de los organizadores: “Estamos investigando si hubo alguna mala gestión por parte del organizador que provocó el caos en el estadio. Ha sido detenido y la policía ha controlado la situación”. Kumar añadió que Datta firmó un compromiso escrito para reembolsar a los espectadores el valor de las entradas adquiridas.

¡CAOS EN INDIA POR LA VISITA DE MESSI! Junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez, La Pulga dijo presente en el estadio Salt Lake en Calcuta en el marco de un evento especial, pero los fanáticos invadieron el campo de juego y ocasionaron serios incidentes.



📹 TW | SudhanidhiB pic.twitter.com/rLUP3enqX1 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 13, 2025

Seguir leyendo:

Locura por Messi en India: El astro argentino tuvo un multitudinario recibimiento en Calcuta

Revelarán en la India una monumental estatua de Messi de más de 20 metros

Messi hace historia al ganar MVP de la MLS por segundo año consecutivo