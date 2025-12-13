Aficionados causan caos y destrozos tras pagar más de $130 dólares y no poder ver a Messi en India
La policía detuvo a Satadru Datta, principal organizador del evento de Lionel Messi en Calcuta, tras los incidentes ocurridos en el Estadio Salt Lake
La gira de Lionel Messi por India arrancó entre el descontento de los aficionados, luego de que numerosos seguidores expresaran su enojo al no poder ver al futbolista argentino durante un evento realizado el sábado, situación que derivó en incidentes dentro y fuera del estadio.
De acuerdo con reportes varios asistentes con boletos que costaron al rededor de $150 dólares aseguraron que, tras esperar durante horas, apenas lograron observar fugazmente a Messi, sin que su imagen apareciera de manera clara en el escenario ni en las pantallas gigantes del recinto.
La frustración provocó que algunos aficionados lanzaran botellas e intentaran causar destrozos en el estadio.
Deficiente organización del evento
Ante lo ocurrido, la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, ofreció disculpas públicas tanto al jugador como a los seguidores, atribuyendo los hechos a una deficiente organización del evento.
A través de redes sociales, Banerjee dijo estar “profundamente consternada y conmocionada” por la mala gestión registrada en el estadio Salt Lake, y lamentó la experiencia de los asistentes que esperaban un mayor acercamiento con el astro argentino tras haber pagado su entrada.
La funcionaria anunció además la creación de un comité especial para llevar a cabo una investigación exhaustiva, fincar responsabilidades y proponer medidas que eviten que situaciones similares se repitan.
Detuvieron al principal organizador del evento
La policía de Bengala Occidental detuvo a Satadru Datta, principal organizador del evento de Lionel Messi en Calcuta, tras los incidentes ocurridos en el Estadio Salt Lake.
Las autoridades atribuyeron la detención a una posible mala gestión que derivó en el descontento generalizado del público y el caos durante la presentación. La intervención policial tuvo lugar en el aeropuerto de la ciudad, donde Datta se encontraba para despedir a Messi y la delegación en su viaje a Hyderabad.
El Director General de Policía, Rajeev Kumar, explicó al mencionado medio que la investigación busca determinar el grado de responsabilidad de los organizadores: “Estamos investigando si hubo alguna mala gestión por parte del organizador que provocó el caos en el estadio. Ha sido detenido y la policía ha controlado la situación”. Kumar añadió que Datta firmó un compromiso escrito para reembolsar a los espectadores el valor de las entradas adquiridas.
