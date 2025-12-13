Gabriel Coronel defiende a Carlos Adyan por su entrevista con Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Gabriel Coronel, presentador del programa En Casa con Telemundo, opinó de la polémica entrevista que le hicieron a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, en el programa Pica y se Extiende y que no quiso terminar porque se sintió incómoda con las preguntas que le hicieron.

En entrevista con Rodolfo el chamo, el artista afirmó que es inocultable el escándalo que ha habido en el certamen de belleza y por eso no entiende la actitud que tomó la modelo mexicana al no querer continuar en el espacio de entretenimiento y además cancelar toda la agenda que tenía con la cadena.

¿Qué dijo Gabriel Coronel de la entrevista a Fátima Bosch en Telemundo?

Gabriel Coronel nos cuenta un poco lo que sucedió en el enojo de Fátima Bosch con Telemundo y directamente con el programa Pica y se Extiende con Carlos Adyan y Lourdes Stephen.

“Lo que está pasando es que no puedes tapar el sol con un dedo, independientemente de lo que sea, nadie culpa a ella ni se señala directamente a ella, pero hay una situación, pero ella como Miss Universo y la reina actual, debe ser la voz de muchas mujeres”, indicó.

En este sentido, el también cantante destacó: “Sucedieron muchas cosas. El mundo entero está reclamando algo o vio algo”.

El actor y conductor de TV consideró que la transparencia es algo clave y por eso Fátima Bosch debió contestar sin problemas.

“Nosotros como periodistas, y tú lo sabes muy bien, tenemos que estar en ambos bandos. Cuando hay tanta bulla y tanto despelote, nosotros tenemos que preguntar”, dijo.

Gabriel Coronel insistió en que Fátima Bosch debió contestar las preguntas que le hicieron, pues esa es una de las funciones que debe asumir.

En la entrevista defendió a su compañero Carlos Adyan: “Siento que lo hizo muy bien. Considero que tenía que hacer las preguntas y las hizo y tú no puedes venir a una cadena de televisión tan importante como Telemundo a querer hablar solamente porque tú quieres hablar”.

El también modelo recordó que a Fátima Bosch la ha rodeado un ambiente turbio desde Miss México, cuando la señalaron de comprar la corona. “Deseo que la verdad siempre salga y aplaudo el trabajo de mis compañeros. El de Lourdes y el de Carlos”, culminó.

