‘Coque’ Muñiz sorprende a sus seguidores por su cambio físico y la forma de su nariz

El cantante y presentador mexicano Jorge ‘Coque’ Muñiz compartió recientemente en su cuenta de Instagram una fotografía que sorprendió a sus seguidores y desató una fuerte reacción entre los usuarios de redes sociales.

En la imagen que subió el pasado 10 de diciembre, el intérprete aparece posando frente a su árbol de Navidad, acompañado por su mascota; sin embargo, lo que realmente captó la atención fue el evidente cambio en su apariencia física, al lucir considerablemente más delgado. Este detalle encendió las alertas sobre su estado de salud y rápidamente se convirtió en el principal tema de conversación.

“Ya pusieron el arbolito de navidad y ya se siente la temporada de posadas!”, escribió en la imagen que deja ver a el ‘Coque’ con una figura mucho más estilizada de lo habitual, situación que provocó que la publicación se volviera viral en cuestión de horas y desató que los internautas no tardaran en manifestarse sobre la evidente transformación.

Otro aspecto que generó comentarios fue su rostro, en particular su nariz, misma que desde 2024 ha sido señalada por presentar inflamación y una forma irregular. Aunque el artista ha preferido mantener el tema bajo reserva y únicamente ha asegurado que se encuentra bien, algunas versiones apuntan a una posible rinofima, una afección cutánea que causa un engrosamiento irregular y deformante de la piel de la nariz. No obstante, estas especulaciones no han sido confirmadas, ya que el propio Muñiz no ha hecho público ningún diagnóstico.

Mensajes como: “¡Está muy flaco!”, “Parece calavera, que mal se ve”, “Qué fea su nariz” y “Yo siento que no se ve sano”, dejaron en evidencia la preocupación de sus seguidores ante la posibilidad de que la pérdida de peso esté relacionada con un problema en su salud.

Cabe recordar que, en años anteriores, Jorge Muñiz ha atravesado distintos padecimientos médicos, entre ellos cuadros de bronconeumonía y problemas digestivos que comprometieron su intestino.

Estos antecedentes han incrementado la inquietud de sus fans, quienes relacionan su actual apariencia con esos episodios de salud. Sin embargo, hasta ahora, el cantante no ha explicado las razones de su cambio físico, manteniendo en privado la información sobre su condición actual.

Sigue leyendo: