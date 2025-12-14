Ultras de Inter y Génova protagonizan fuertes enfrentamientos previos al duelo en Serie A

Aficionados radicales de Inter y Génova protagonizaron este domingo graves disturbios en los alrededores del Estadio Luigi Ferraris, poco antes del partido entre ambos equipos, en un enfrentamiento que dejó un furgón y varias motocicletas calcinadas, además de tres policías con heridas leves.

El choque entre las hinchadas se produjo minutos antes del inicio del encuentro, cuando ambos grupos coincidieron en las inmediaciones del estadio. La situación obligó a las autoridades a bloquear el tráfico durante algunos minutos y a desplegar un amplio operativo policial para evitar que la violencia escalara.

De acuerdo con medios locales, seguidores ultras del Inter arribaron en un autobús con las puertas abiertas, desde donde lanzaron bengalas, botellas y otros objetos incendiarios contra los radicales del Génova, quienes respondieron con acciones similares.

El intercambio de estos artefactos provocó incendios que afectaron a varias motos y a un furgón, cuyas llamas alcanzaron también a otros vehículos estacionados en la zona.

La policía italiana intervino utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los grupos enfrentados. Durante el operativo, tres agentes resultaron heridos de forma leve, según confirmaron las mismas fuentes.

Los disturbios fueron finalmente controlados poco antes del inicio del partido, correspondiente a la decimoquinta jornada de la Serie A, que pudo disputarse con normalidad dentro del estadio.

