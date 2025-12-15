Aleska Génesis dijo que Luca Onestini es un ‘estafador emocional’

La modelo venezolana Aleska Génesis ha tenido una vida amorosa complicada y como muestra estuvo la última ruptura sentimental, que fue con el DJ italiano Luca Onestini, de quien se enamoró luego de conocerlo en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars, transmitido por la cadena Telemundo.

Después de varios meses, la también empresaria revivió este momento polémico que tuvo y contó cómo el creador de contenido se aprovechó de sus debilidades.

“Es un estafador emocional porque él supo cómo entrarme”, le dijo a Rodner Figueroa en su podcast Cara a Cara.

Aleska Génesis habla de Luca Onestini

La venezolana explicó que una de las primeras mentiras que descubrió fue cuando Luca dijo en el reality que no la conocía, pero en realidad asegura que la estudió muy bien a ella.

“Él mismo me contó que él había visto todo el reality, que yo le encantaba con mi cabello corto. Él sabía absolutamente todo de mí, de mi relación con Clovis, de lo que no funcionó en esa relación. Él muy inteligentemente trató de buscar mi atención dentro del reality y me entró por una parte que obviamente me pegó”, comentó.

Aleska Génesis dijo que también influyó cuando él le dijo en la competencia que lo estaba juzgando sin conocerlo. “Yo precisamente por lo que el mundo ha hecho conmigo, yo dije voy a hacerlo diferente y me voy a dar la oportunidad de conocerlo”.

Destacó que el italiano la cuidaba y defendía en La Casa de los Famosos All Stars y eso fue algo que la atrapó. “Fue una ilusión de esa última semana, pero para mi sorpresa me salgo de la casa”, indicó.

La influencer comentó que al final asumió esa relación porque estaba en momentos difíciles, debido a su breve encarcelamiento en México. “Mucha gente me juzga, pero pónganse en mi lugar”, explicó.

Al terminar con Luca Onestini, hubo mucha controversia, debido a que ambos se intercambiaron fuertes mensajes en las redes sociales, lo que avivó un intenso debate en las redes sociales.

