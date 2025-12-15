Alexis Vega habló sobre su lesión y quien lo dejó jugar la final de la Liga MX

La presencia del delantero Alexis Vega en la final de los Diablos Rojos del Toluca ante los Tigres de la UANL se convirtió en uno de los momentos más emotivos para todos los hicnhas y especialmente para los jugadores del equipo en esta mágica noche en la que conquistaron el título de campeón del torneo Apertura 2025 de la Liga MX; esto debido a que estuvo casi dos meses fuera de acción por una lesión.

Mucho se había especulado sobre el papel del delantero para este partido y logró entrar al campo como suplente para poder demostrar la gran rehabilitación que ha registrado durante este tiempo fuera de las canchas; su último juego fue justamente en la Jornada 15 del torneo regular ante los Tuzos del Pachuca, siendo fundamental en el esquema ofensivo del equipo durante ese lapso.

Alexis Vega celebra su gol. Foto: Imago7 / Arturo Hernández

En declaraciones ofrecidas para TUDN justo después del encuentro, Alexis Vega se mostró contento por la oportunidad de estar en el último partido del Apertura 2025 tras haber sido determinante en la fase regular; en la entrevista habló sobre su actual estado de salud y la persona que fue la responsable de verlo en este día para tan importante compromiso.

“Sabía que era un día muy importante para mí, mi familia y la afición. Físicamente no estaba muy bien, ya tenía un par de semanas sin entrenar con mis compañeros, este es el amor que le tengo al Toluca. Me infiltré para estar con mis compañeros y bueno, sabía que corría un riesgo muy grande de poderme lesionar más grave, estoy anestesiado y no siento nada, pero vamos a ver mañana cómo amanecemos”, expresó Alexis.

“Fueron semanas muy importantes, siempre que se habla de mí se va un poco más de lo normal, eso lo sabemos para bien o para mal pero bueno, siempre tranquilo, con la mente muy tranquila, muy fría. Por ahí se decía que si eran mis rodillas, que si mis tendones, que si esto o lo otro. La realidad es que quise adelantar el tiempo de lo esperado, me decían que de seis a ocho semanas, a la cuarta semana me sentía muy bien antes de la vuelta con Juárez acá y estaba para jugar 25 minutos. Fue mi decisión”, agregó.

El Toluca se alza como campeón de la Liga MX ante Tigres. Crédito: Diego Padilla | Imago7

Para finalizar, el delantero del Toluca sostuvo que este tipo de lesiones que sufrió pueden ser muy engañosas en ocasiones por lo que siempre hizo todo lo posible para estar recuperado con total seguridad antes de tomar la decisión de volver al campo para no ser un problema para sus compañeros; ahora sostuvo que su principal objetivo es mantenerse sano para poder estar en la convocatoria de la selección mexicana para el Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

“Me sentía muy bien, son lesiones muy engañosas que por ahí te dan el dulce de que te sientes muy bien pero en el momento que arranqué una jugada fue que me lesioné en un entrenamiento, sentí que me dio el pinchón, me salí, me hice resonancias y muy mal. Se me abrió la cicatriz cinco centímetros, pensé que no llegaba ya. Mi mente está en eso, en el Mundial. Trataré de recuperarme lo más rápido posible para ser considerado en cuenta y dar la vida por mi país”, concluyó.

