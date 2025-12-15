¿Cuánto pagan por palear nieve en Nueva York? La ciudad abre vacantes tras las primeras nevadas

Con la llegada de la primera acumulación de nieve del invierno, la ciudad de Nueva York activó su plan de limpieza y anunció la contratación de palas de nieve temporales para despejar espacios públicos afectados por el hielo y la nieve.

El Departamento de Saneamiento de Nueva York, reseñó PIX11, busca trabajadores por jornada para apoyar las labores de limpieza en distintos puntos de la ciudad. Entre sus funciones se incluye despejar paradas de autobús, cruces peatonales, bocas de incendio y calles con escaleras, especialmente después de tormentas de nieve intensas.

¿Cuánto pagan en Nueva York por palear la nieve?

El pago ofrecido es de $19.14 dólares por hora, con la posibilidad de recibir $28.71 dólares por hora en concepto de horas extra una vez superadas las 40 horas de trabajo semanal.

Para postularse, los interesados deben tener al menos 18 años, estar legalmente autorizados para trabajar en Estados Unidos y contar con la capacidad física necesaria para realizar trabajos pesados al aire libre, en condiciones climáticas adversas.

El proceso de solicitud requiere programar una cita previa.

Quienes acudan al registro deberán presentar dos fotografías tamaño pequeño, así como dos documentos de identificación (original y copia) y su tarjeta del Seguro Social.

Las autoridades, citadas por el medio, recordaron además que, más allá del apoyo municipal, residentes, negocios y propietarios siguen siendo responsables de mantener sus aceras limpias y transitables después de cada nevada, como lo exige la normativa local.

