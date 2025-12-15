Karla Sofía Gascón revela amenazas y odio en redes sociales: “Me dijeron que me iban a descuartizar”

Después de hacer entrega del Premio Forqué al mejor largometraje de animación en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid, la actriz Karla Sofía Gascón confesó que “muchísimas veces recibe mensajes amenazantes y cargados de odio por las redes sociales”

“Me han mandado mensajes incluso de que si me veían y tal, me iban a descuartizar y me iban a meter en una bolsa”, aseguró Gascón en entrevista con Europa Press.

Según explicó, nunca dio demasiada importancia a ese tipo de amenazas, ya que solía contestarles con humor, invitándolos a acudir a verla al teatro.

“Estaba trabajando en teatro, en México, y les decía ‘por favor vengan a verme al teatro y ya después ya me descuartizas’, pero no vino nunca nadie”, relató.

La protagonista de ‘Emilia Pérez’ aseguró también que las críticas no le han afectado a lo largo de los años, porque es una persona que incluso se nutre de ellas, aunque es consciente de que ese tipo de ataques pueden resultar muy dañinos para otras personas.

“A mí no me han afectado porque soy una persona que me alimento de ellas, es una gasolina para mí, pero entiendo que a otras personas les haga muchísimo daño. Yo estoy acostumbrada a que me insulten, no tengo problema”, indicó.

A punto de cumplirse un año desde que salieran a la luz sus controvertidos tuits de carácter xenófobo, publicados en su cuenta de X entre 2018 y 2019, que ensombrecieron su nominación al Óscar por su papel principal en ‘Emilia Pérez’ y truncaron cualquier posibilidad de convertirse en la primera actriz transexual en alzarse con la estatuilla, Karla Sofía ha logrado resurgir, aunque ha reconocido el acoso y el odio que continúa recibiendo en redes sociales desde entonces.

Sigue leyendo: