Miss Jamaica regresa a su país tras accidente en el Miss Universo

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, reapareció públicamente luego de permanecer casi un mes hospitalizada en Jamaica debido a la fuerte caída que sufrió en la gala preliminar del Miss Universo que se celebró en Tailandia el pasado 21 de noviembre.

Tras permanecer casi un mes en terapia intensiva debido a una hemorragia intracraneal y otras lesiones generadas por la caída, Gabrielle Henry reapareció públicamente mientras era transportada en silla de ruedas. Así como adelantó la organización Miss Universo hace varios días, la doctora Henry regresará a su país natal con el objetivo de seguir cumpliendo tratamiento médico.

A través de su cuenta de X, el periodista Damion Mitchell informó que Miss Jamaica fue recibida en el aeropuerto por su padre, su asesor legal Marc Ramsay, así como por Carl Williams y Mark McDermott, codirectores nacionales de la Organización Miss Universo Jamaica.

Aunque durante los primeros días de hospitalización el estado de salud de Henry se mantuvo bajo total reserva, la organización Miss Universo informó hace unos días que debido a la caída Miss Jamaica fue diagnosticada con una hemorragia intracraneal y otras lesiones, por lo que estuvo ingresada en la unidad de cuidados intensivos.

UPDATE: Miss Universe Jamaica Dr Gabrielle Henry is now admitted to a corporate area hospital under the supervision of a neurologist. She landed at the Norman Manley International Airport in Kingston under medical escort late Thursday evening. Her mother and sister were also… pic.twitter.com/fdTKnRFixs — Damion Mitchell (@DamionMitch) December 12, 2025

“Dr. Henry sufrió una caída grave a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar, lo que ocasionó una hemorragia intracraneal con pérdida de la conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”, señala el documento.

En su comunicado, la organización Miss Universo aseguró que cubrió con todos los gastos de hospitalización y manutención de los familiares que se encontraban con ella. La organización también informó el pasado 8 de diciembre que al regresar a Jamaica la modelo permanecerá bajo cuidados médicos las 24 horas. Además, Miss Universo señala que Henry estará “acompañada por un equipo médico completo y será trasladado directamente al hospital para continuar el tratamiento y la recuperación”.

Gabrielle Henry realizaba una pasarela en traje de gala el 19 de noviembre cuando cayó accidentalmente del escenario por lo que fue llevada inmediatamente al hospital. Hasta el momento la propia Miss Jamaica no se ha pronunciado respecto a su accidente.

En medio de la fuerte polémica que rodea al Miss Universo, otras misses se refirieron a la situación de Gabrielle Henry. Melissa Sapini, Miss Haití, aseguró que tras la caída de Henry la organización reunió al resto de las candidatas y una persona insinuó que el accidente ocurrió porque Henry cometió un descuido. Inna Moll, Miss Chile, aseguró que la organización Miss Universo no había visitado a la modelo mientras permanecía en el hospital. La Organización Miss Universo ha negado los señalamientos en su contra.

Sigue leyendo:

¿Qué pasó con Miss Jamaica luego de su caída en el Miss Universo?

Nadeen Ayoub, Miss Palestina, denuncia supuesta manipulación de votos en Miss Universo

Inna Moll habla sobre el estado de salud de Miss Jamaica tras su accidente en Tailandia