Mireddys González demanda de nuevo a Daddy Yankee y pide que le devuelva una millonaria suma

La batalla legal entre los exesposos Daddy Yankee y Mireddys González está lejos de terminar. La que fue esposa del reguetonero durante casi 30 años radicó una nueva demanda en su contra para exigir la devolución de $50 millones de dólares que, según alega, fueron retirados de su cuenta bancaria sin su autorización.

De acuerdo con la demanda de González Castellanos, las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris “aprobaron y ejecutaron” resoluciones declarando dividendos por $100 millones. Ambas partes acordaron dividir en partes iguales el total de los dividendos. Según indica la demanda, se radicaron “las actas corporativas y el soporte documental que refleja el cumplimiento de los procedimientos corporativos”.

El problema ocurre luego de que se concretó la transferencia de dividendos. Mireddys González alega que 24 horas después de que los fondos acreditaran completamente en la cuenta personal fueron “revertidos y eliminados” de su cuenta.

En su demanda Mireddys González dice que esta situación “fue el producto de un plan coordinado entre Ayala y FirstBank para privar a la demandante de $50 millones en dividendos corporativos a los que tenía derecho legalmente”.

El equipo legal de Mireddys González también demandó a FirstBank Puerto Rico y Oriental Bank por revertir la autorización sin autorización.

“Los demandados FirstBank Puerto Rico y Oriental Bank, actuando a través de sus divisiones legales, funcionarios, empleados y agentes, se apropiaron indebidamente de los fondos del demandante al revertir intencionalmente una transferencia electrónica liquidada, debitar su cuenta y retirar $50,000,000 sin autorización, sin orden judicial y sin fundamento lícito para cometer un error.

La demanda solicitó, entre otros remedios, la restitución inmediata de los $50 millones, daños compensatorios y estatutarios, interdictos contra futuras interferencias.

Esta nueva acción legal se suma a la serie de demandas que han caracterizado la batalla legal que inició el año pasado entre Mireddys González y Daddy Yankee por el manejo indebido de las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris.

Sigue leyendo:

Daddy Yankee demanda a su exesposa y a Raphy Pina por presunto fraude de regalías

Raphy Pina responde a Daddy Yankee por demandarlo: “No juego a destruir lo que construí”

Daddy Yankee reflexiona sobre el amor: “Estoy solo, estoy tranquilo”