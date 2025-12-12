Stephany Abasali rompe su silencio y confirma problemas con la organización Miss Venezuela 

Stephany Abasali, quien logró el puesto de segunda finalista en el Miss Universo 2025, confirmó que no tuvo buena relación con la franquicia a la que representó, algo que se venía especulando con fuerza durante mucho tiempo.

Las especulaciones aumentaron cuando hace poco le tocó entregar corona a la Miss Venezuela y no tuvo una despedida como muchos esperaban, además no le permitieron dar un discurso de despedida de su reinado.

Luego de lo ocurrido, la reina de belleza, quien obtuvo el título de Miss Universe Americas 2025, habló con el programa El Gordo y la Flaca de la relación que tuvo con la directiva del certamen local.

“La verdad, con toda honestidad, no es secreto para mi público y para quienes conocen este medio en Venezuela, que la relación no era la mejor. Hubo momentos en los cuales no existía el respeto, la educación y al empatía, puedo mencionar varias ocasiones en las que pasó”, dijo.

Las declaraciones de Miss Venezuela 2024

Stephany Abasali indicó que desde la presidencia en varias ocasiones no asumieron el papel que debían.

“Yo me fui al Miss Universo estando ya bloqueada por la presidencia de la organización”, dijo.

Roberto Hernández, después de conocer la experiencia de la venezolana, le pidió un consejo para Fátima Bosch, quien ha tenido un comienzo de reinado como Miss Universo bastante polémico.

Ante esto, la modelo venezolana le dijo: “El que no la debe, no la teme, así que más allá de esto, es un consejo que debería darse la misma organización del Miss Universo”.

La Miss Venezuela 2024 comentó que no solo aprendió mucho de esta experiencia, sino que se llevó el cariño y apoyo de mucha gente. “Eso lo he aprendido a valorar de la mejor manera”, sostuvo.

La reina de belleza fue una de las más destacadas de la edición, gracias a su garbo y serenidad, que la hizo figurar en el cuadro final del concurso celebrado en Tailandia.

Sigue leyendo:

Presentador del Miss Universo 2025 creía que la candidata de Costa de Marfil iba a ganar

Candidatas expresan su inconformidad por resultados de Miss Universo 2025

Sharon Fonseca, jurado del Miss Universo, publica comunicado luego de controversial resultado