Alicia Machado enfurece contra Telemundo por entrevista a Fátima Bosch: “¡Con El Gordo y la Flaca tenemos suficiente!”

Alicia Machado se mostró muy molesta con los productores de Telemundo por la controversial entrevista que le hicieron a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, en el programa Pica y se Extiende.

En una transmisión en vivo, en la que analizó varios hechos que le ha tocado enfrentar a la reina mexicana de belleza, consideró que la producción del programa de entretenimiento no hizo bien.

“Telemundo debería darle un checkout a los productores, cuáles son las ideologías de la empresa, las ideologías de los productores, qué cosas se les puede ocurrir como para avanzar en el tema de las comunicaciones”, comentó.

La crítica de Alicia Machado a Telemundo

Luego de esto, la Miss Universo 1996 destacó: “¡Ya con El Gordo y la Flaca tenemos suficiente! No necesitamos más imbéciles diciendo estupideces, ni preguntando faltas de respeto, ni minimizando ni desvalorizando a las mujeres”.

La venezolana consideró que Fátima Bosch no está para responder en nombre de Raúl Rocha, pues no es su papel como ganadora del certamen.

Estas explosivas declaraciones se dieron luego de que la mexicana se retirara del programa que conduce Carlos Adyan y Lourdes Stephan, pues no se sentía cómoda con algunas de las inquietudes que le plantearon.

El presentador boricua contó el lunes de esta semana algunos detalles de lo que pasó y lamentó la postura que tuvo la modelo.

“Nosotros realizamos la entrevista y le hicimos todas las preguntas que hizo la audiencia. Hay que destacar que nuestro compromiso en la cadena es representarlos a usted en casa, a los televidentes. El compromiso con ustedes es la transparencia y buscar las respuestas a las preguntas que tenemos todos, sin importar quién”, comentó en el show En Casa con Telemundo.

Además, indicó que la pregunta sobre la demanda legal que le puso Nawat Itsaragrisil por presunta difamación fue una de las que detonó la molestia de Fátima. “Ella lo que me comentó y expresó fuera de cámara fue que su papá ya tenía conocimiento de esto y su papá se estaba encargando de lidiar con esta situación a nivel legal”, aseguró.

