Saludar y tomarse una foto con Messi en India costó más de $11,000 dólares

Un apretón de manos y una fotografía con Lionel Messi durante su visita a la India han tenido un costo superior a los $11,000 dólares, según consta en la página oficial del organizador de la experiencia, en el marco de la gira de tres días del astro argentino por las principales ciudades del país.

El paquete, de carácter exclusivo y con cupos limitados, incluye un encuentro personal con el futbolista, una fotografía individual, acceso a asientos premium para el evento deportivo y una camiseta oficial de la selección argentina firmada por Messi, según reseñó EFE.

Medios locales informaron que algunos encuentros privados, organizados a puerta cerrada para corporaciones e invitados VIP, habrían alcanzado cifras aún más elevadas, de hasta un costo equivalente a unos $120,000 dólares.

Además de estas experiencias premium, la organización del tour también puso a la venta entradas para eventos abiertos al público general, con precios que parten desde 3.500 rupias (alrededor de 42 dólares), según la información oficial.

Messi, campeón del mundo con Argentina y ocho veces ganador del Balón de Oro, cumple este lunes la última jornada de su visita a la India, la primera en el país en 14 años, desde su anterior viaje en 2011. El cierre de la gira se desarrolla bajo un amplio dispositivo de seguridad, tras los incidentes registrados durante el fin de semana.

La recta final del viaje llega después del evento interrumpido el pasado sábado en Calcuta, donde un acto multitudinario en el estadio Salt Lake tuvo que ser suspendido a los 22 minutos, luego de que se produjeran lanzamientos de objetos desde las gradas, lo que obligó a evacuar al jugador.

La polémica se desató dentro del recinto, donde miles de aficionados denunciaron graves fallas de organización, pese a haber pagado entradas de alto costo. Según los reportes, un cordón conformado por políticos, funcionarios y personal de seguridad bloqueó la visibilidad del futbolista para buena parte del público.

En el marco de la investigación, la Policía detuvo al promotor responsable de la gestión del evento en Calcuta, quien el domingo fue enviado a 14 días de custodia policial. Asimismo, las autoridades regionales anunciaron la creación de un comité especial para determinar responsabilidades por lo ocurrido.

