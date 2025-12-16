Difunden nuevas imágenes más claras del sospechoso del tiroteo en Brown

Las autoridades difundieron este martes nuevas imágenes más nítidas del sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown en Providence Rhode Island mientras continúa por cuarto día consecutivo la búsqueda del pistolero que el sábado dejó dos estudiantes muertos y ocho heridos.

Los videos, divulgados por la policía el lunes, provienen en su mayoría de cámaras de seguridad de viviendas cercanas al campus y reconstruyen parte del recorrido del presunto atacante horas antes del tiroteo.

En las grabaciones se observa a una persona vestida con ropa oscura y mascarilla caminando por aceras y calles del vecindario durante al menos dos horas previas a los disparos.

El jefe del Departamento de Policía de Providence, Oscar L. Pérez, pidió nuevamente la colaboración del público y subrayó que detalles como la postura, la forma de caminar o los movimientos corporales pueden resultar clave para identificarlo.

“Creo que esos son patrones de movimiento importantes que pueden ayudar a identificar a esta persona”, afirmó durante una conferencia conjunta con el FBI y otras agencias.

Pérez explicó que la investigación determinó que el sospechoso se encontraba en el área desde alrededor de las 10:30 de la mañana del sábado, lo que refuerza la hipótesis de que pudo haber estudiado la zona con antelación.

Según indicó, las autoridades han recibido “cientos de tips” desde que se difundieron las primeras imágenes.

Actualización sobre las víctimas

En la misma conferencia, las autoridades ofrecieron una actualización médica sobre las víctimas. Uno de los heridos fue dado de alta, mientras que siete permanecen hospitalizados: uno en estado crítico, cinco en condición crítica pero estable y uno estable.

Los médicos informaron que todos muestran señales de mejoría.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Ella Cook, de 19 años, originaria de Alabama, y MukhammadAziz Umurzokov, de 18 años, con doble nacionalidad estadounidense y uzbeka, quien aspiraba a estudiar medicina. Los nombres de los heridos no han sido divulgados.

La Universidad Brown alertó a la policía a las 4:22 de la tarde del sábado y, minutos después, un amplio operativo con centenares de agentes armados se desplegó en el campus y zonas aledañas sin lograr detener al atacante, cuya identidad sigue sin conocerse.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, explicó que el tiroteo ocurrió en una parte antigua de un edificio universitario con escasa o nula cobertura de cámaras, lo que ha obligado a los investigadores a depender casi por completo de grabaciones del área residencial cercana.

“No existe ninguna grabación que muestre a esta persona que sea útil para identificarla y que no les hayamos facilitado”, aseguró.

La policía local trabaja junto al FBI, que ofrece una recompensa de $50,000 dólares por información que conduzca al arresto de la persona de interés, mientras continúan las entrevistas a estudiantes que se encontraban en el salón donde se produjo el ataque.

Con información de EFE.

