Reanudan la búsqueda del pistolero que mató a dos estudiantes en la Universidad de Brown

La policía reanudó este lunes la búsqueda del hombre armado que asesinó a dos estudiantes de la Universidad de Brown, en Rhode Island, e hirió a otros nueve, luego de descartar a la persona de interés que había sido detenida el domingo y concluir que nuevas evidencias apuntan en otra dirección, informaron autoridades a The Associated Press.

El giro en la investigación representa un revés para las fuerzas de seguridad y plantea las dudas sobre cómo el atacante logró huir tras el tiroteo ocurrido el sábado en el campus de esta universidad de la Ivy League, así como sobre la escasez de imágenes de video que ayuden a identificarlo.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, dijo: “Tenemos un asesino ahí fuera”.

El alivio inicial entre residentes y estudiantes de Providence duró apenas unas horas. En la madrugada del domingo, las autoridades anunciaron la detención de un hombre en un hotel Hampton Inn a las afueras de la ciudad y levantaron el confinamiento. Sin embargo, más tarde el alcalde Brett Smiley reconoció que los investigadores no podían confirmar si el verdadero autor del ataque seguía en la zona.

La persona detenida, identificada por fuentes como un hombre de 24 años procedente de Wisconsin, fue liberada después de que los investigadores determinaran que, aunque parte de la evidencia parecía señalarlo, otros elementos del caso conducían a una línea distinta.

Desde entonces, la policía ha pedido a vecinos y comercios cercanos que revisen y entreguen grabaciones de cámaras de seguridad que puedan aportar pistas.

El último avistamiento conocido del agresor se produjo minutos después del ataque.

El tiroteo causó conmoción en la comunicad de Rhode Island. Foto: Steven Senne / AP

Las autoridades difundieron un breve video en el que se observa a una persona alejándose del lugar, pero el rostro no es visible. Según explicaron, una de las dificultades para avanzar en la investigación es que el edificio de ingeniería donde ocurrió el tiroteo cuenta con pocas cámaras.

El ataque se registró en un aula tipo auditorio, donde un grupo de estudiantes se reunía para estudiar para un examen final. El agresor disparó más de 40 veces con una pistola de 9 milímetros, de acuerdo con un agente del orden citado por AP bajo condición de anonimato.

We are sharing a video of a person of interest and plan to release additional video as part of the ongoing investigation. If you recognize this individual, please contact our Tip Center online at https://t.co/wMDG5fF8y4 or call 401-272-3121 pic.twitter.com/LuPCx7mAV2 — Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 15, 2025

Los investigadores aún no tienen claro cómo el tirador logró ingresar al aula del primer piso.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Ella Cook, una estudiante de segundo año de 19 años, y Mukhammad Aziz Umurzokov, un estudiante de primer año de 18 años.

Cook era vicepresidenta de los Republicanos del Brown College y muy activa en su iglesia en Alabama, donde su pastor la describió como “una luz brillante” para su comunidad. Umurzokov, quien estudiaba bioquímica y neurociencia, había superado graves problemas de salud en su infancia tras emigrar con su familia desde Uzbekistán.

No hay suficientes imágenes que faciliten la identificación del pistolero. Foto: Robert F. Bukaty / AP

Nueve estudiantes resultaron heridos en el tiroteo. Uno de ellos ya fue dado de alta, mientras que otros siete permanecen en estado crítico pero estable y uno continúa en condición crítica, según informaron las autoridades universitarias.

El alcalde Smiley aseguró que no existen amenazas creíbles de nuevos ataques y que las escuelas de Providence reabrieron este lunes. No obstante, universidades de la ciudad y otras instituciones de la Ivy League han comenzado a reforzar sus medidas de seguridad.

Yale, por ejemplo, anunció controles adicionales de cara a las celebraciones de Janucá.

Mientras la investigación continúa, estudiantes y visitantes del campus expresaron su inquietud ante la posibilidad de que el agresor siga prófugo. “Que alguien haya podido escapar a plena luz del día es profundamente preocupante”, dijo a la agencia Colin Moussette, un joven que considera postularse a Brown el próximo año.

