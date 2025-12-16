Los tres casinos previstos en Nueva York recibieron aprobación final: ¿cuándo abrirán?

La Comisión Estatal de Juegos de Azar del estado Nueva York se reunió y finalizó ayer la aprobación de los tres proyectos de casinos a gran escala en Queens y El Bronx.

La votación realizada el lunes en Riverbank State Park en el Alto Manhattan marcó el paso final de un proceso que duró varios años y que se aceleró a principios de este mes cuando la Junta Estatal de Juegos de Azar dio luz verde a las tres propuestas.

Las licencias aprobadas incluyen el casino propuesto por Bally’s en El Bronx, en un antiguo campo de golf propiedad del mandatario Donald Trump; el proyecto de Hard Rock para abrir un complejo junto al Citi Field de los NY Mets en Queens; y la ampliación de las instalaciones de Resorts World en el hipódromo de Aqueduct, cerca del aeropuerto JFK, proyectado como “el casino más grande del país” con una sala de juegos de 500,000 pies cuadrados con cientos de juegos de mesa.

Se prevé que el primer casino comercial completo de la ciudad de Nueva York abra sus puertas a principios de 2026 en las instalaciones actuales de Resorts World. Se estima que otros dos abran más adelante, alrededor de 2030.

La gobernadora Kathy Hochul afirmó ayer que los proyectos generarán miles de millones de dólares en fondos para la MTA y crearán decenas de miles de empleos. “Los tres casinos aprobados generarán miles de millones de dólares para la MTA y la educación, crearán decenas de miles de empleos y brindarán beneficios reales a las comunidades aledañas”, afirmó Hochul. “Cada uno de los proyectos asumió compromisos importantes con sus comunidades y con el estado Nueva York, y la Comisión de Juegos de Azar dejó claro que exigirá responsabilidades a estos proyectos y se asegurará de que cumplan sus promesas. Eso es lo que los neoyorquinos esperan y merecen”.

Bally’s propone construir un hotel casino en El Bronx y afirma que generará casi $400 millones de dólares en ingresos fiscales anuales y creará cerca de 4,000 empleos permanentes. Además se ha comprometido a pagar a la Organización Trump $115 millones para adquirir su participación restante en el terreno.

El propietario de los NY Mets, Steve Cohen, se ha asociado con Hard Rock International en una propuesta para Queens. Afirman que generará más de $1 millones de dólares al año en ingresos fiscales y sobre 6,000 empleos permanentes.

Mientras tanto Resorts World Casino, que ya opera un casino con máquinas tragamonedas en el hipódromo de Aqueduct en el sureste de Queens desde hace años, se expandirá para convertirse en un casino a gran escala. Afirma que creará 5,000 empleos permanentes y generará más de $1 millones de dólares al año en ingresos fiscales.

“Todos ustedes tienen una importante tarea por delante, junto con una gran responsabilidad, y pueden estar seguros de que esta comisión se toma muy en serio su responsabilidad de exigirles que cumplan con sus compromisos, con el mayor respeto”, declaró el presidente Brian O’Dwyer, presidente de la Comisión estatal de Juegos de Azar, citado por Daily News. Un supervisor informará al panel trimestralmente sobre el progreso de los casinos en el cumplimiento de dichas “magníficas promesas” a sus respectivas comunidades durante los próximos cinco años, añadió.

En septiembre los tres proyectos de casinos que pedían licencias en Manhattan (Times Sq, Hudson Yards y Freedom Plaza (al lado de la sede de la ONU) y otro en Coney Island (Brooklyn) fueron rechazados por comité asesores comunitarios.

El proceso para la llegada de casinos a NYC comenzó en 2013, cuando los votantes estatales autorizaron una enmienda constitucional que permitía hasta siete casinos en el estado, con un máximo de tres reservados para el área de la ciudad de Nueva York. Los cuatro casinos del norte del estado tuvieron una ventaja inicial, recordó ABC News.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).