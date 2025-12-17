Riesgo por alérgenos no declarados: Ukrop’s Homestyle Foods emite una retirada urgente de sus pasteles decorados

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro del mercado de cuatro tipos de pasteles decorados por el riesgo de contener un alérgeno no declarado en la etiqueta: soja. Estos productos fueron distribuidos en 28 sucursales de Kroger Mid-Atlantic en Virginia y Virginia Occidental, así como en el Mercado de Ukrop en Richmond, VA.

Los pasteles, producidos por la empresa Ukrop’s Homestyle Foods de Richmond, se retiran del mercado debido a que se utilizó un agente desmoldante que contenía soja para evitar que el producto se pegara al molde. La fecha de caducidad afectada es exclusivamente el 15/12/2025. La empresa aclara que ningún otro producto elaborado por Ukrop’s Homestyle Foods se encuentra afectado por esta medida.

Los productos afectados son los siguientes:

Pastel de 20 cm con rosas rosadas

Crédito: FDA | Cortesía

Este producto consiste en un pastel de 20 cm (8 pulgadas) decorado con un suave glaseado de crema de mantequilla y elegantes rosas rosadas. Se identifica bajo el código UPC 72252591452 y tiene un peso neto de 44 oz (1.25 kg). Los consumidores pudieron adquirir esta versión específicamente en las tiendas Kroger Mid-Atlantic y en los establecimientos de Ukrop’s Market.

Pastel de 20 cm con rosas rojas

Crédito: FDA | Cortesía

Se trata de una torta de 20 cm (8 pulgadas) que presenta una decoración de rosas rojas sobre glaseado de crema de mantequilla. Este artículo está registrado con el código UPC 72252591456 y cuenta con un peso neto de 44 oz (1.25 kg). Al igual que la versión en rosado, su distribución se realizó a través de los minoristas Kroger Mid-Atlantic y el mercado de Ukrop’s.

Pastel de 15 cm con rosas rojas

Crédito: FDA | Cortesía

Esta es la versión compacta de 15 cm (6 pulgadas), también decorada con rosas rojas y crema de mantequilla. Posee un código UPC 72252591820 y un peso neto de 33 oz (936 g). Es importante destacar que, a diferencia de los modelos más grandes, esta presentación se vendió exclusivamente en el Mercado de Ukrop’s, por lo que los clientes de esa cadena deben estar especialmente atentos.

Pastel de 15 cm de confeti

Crédito: FDA | Cortesía

Este pastel de 15 cm (6 pulgadas) destaca por su glaseado de crema de mantequilla con un diseño de confeti colorido. Está identificado con el código UPC 72252591849 y es la opción más ligera, con un peso neto de 30 oz (851 g). Su comercialización se limitó únicamente a los puntos de venta de Ukrop’s Market, donde se recomienda verificar los lotes de inmediato.

Aunque hasta la fecha no hay reportes de personas enfermas por el consumo de estos pasteles, se ha notificado a todos los puntos de venta para que retiren el producto de los estantes. Se insta a los consumidores que compraron el producto a devolverlo al minorista donde realizaron la compra para obtener un reembolso completo. En caso de dudas o comentarios, pueden comunicarse con Ukrop’s Homestyle Foods al 804-340-3050, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. (hora del Este de EE. UU.).

Sigue leyendo: