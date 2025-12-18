Camila Sodi revive la boda de su madre durante el funeral de su abuela

Camila Sodi tuvo una conversación con Mara Patricia Castañeda y sorprendió al revelar que su madre, Ernestina Sodi, se casó en el año 2011, pero la particularidad es que el día que realizó la ceremonia fue en el velorio de la abuela de la actriz, dado que para la hermana de Thalía era algo normal por la forma en que siempre había hablado de la muerte.

La actriz de telenovelas mexicanas explicó que esa parte no la escribió en su más reciente proyecto porque pensó que no le iban a creer, pero no descarta contarlo más adelante: “Eso no lo puse en el libro, porque dije ni Fellini va a creer esta historia, eso me da para otro libro”.

“Imagínate si es un detalle que no incluí en mi libro, pero mi mamá se casó en un velorio, en un funeral, en el de su mamá. Dentro había cosas que para la gente normal, común, les parecía absurdo, ‘¿cómo está pasando una boda y un velorio al mismo tiempo?’, es demasiado; hay historias muy intensas, pero cada familia tiene historias muy intensas. La realidad siempre supera la ficción”, le dijo la actriz a Castañeda.

Sodi, quien perdió a su madre hace un año tras haber estado hospitalizada de gravedad, mencionó que en su hogar siempre se llegó a hablar del fallecimiento de una persona como cualquier otro tema, ya que lo veían como un proceso normal. A su vez, comentó que Ernestina y su hermana en su momento tuvieron un emprendimiento de ataúdes que son biodegradables, y en uno de esos decidieron despedirla en noviembre de 2024.

“En mi casa hablamos mucho de la muerte y no solo eso, mi mamá y mi hermana tenían un negocio de ataúdes biodegradables y es en uno de esos ataúdes que enterramos a mi mamá“, añadió. La actriz destacó que su madre, de cierta manera, estaba lista para partir, ya que durante años estuvo trabajando en ese proceso de partir físicamente.

Camila contó la perspectiva que tenía su madre sobre el fallecimiento: “Ella tenía una buena relación con el concepto muerte, porque ella se trabajó profundamente. Este libro está contado a través de su muerte, pero desde las enseñanzas que me deja; ella se preparó para irse ligera desde hace muchos años, fue una mujer que se fue autoactualizándose, no se quedaba estancada”.

Sigue leyendo:

· Camila Sodi contó cómo el autismo y el TDAH afectan su vida diaria y emociones

· Camila Sodi habla sobre su madre y el impacto de su pérdida en su nuevo libro

· Camila Sodi y Thalía enfrentarían crisis por cenizas de Ernestina