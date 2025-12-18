Geraldine Bazán habla de sus planes para Navidad y si estará Gabriel Soto

Con la llegada de las fiestas decembrinas, el interés por la dinámica familiar entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto ha vuelto a captar la atención de los medios. Tras años de una separación mediática y compleja, la relación entre ambos parece haber entrado en una etapa de madurez y cordialidad por el bienestar de sus dos hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda.

En una reciente entrevista concedida a varios reporteros, la actriz mexicana habló de la posibilidad de compartir la mesa navideña con su exesposo.

Al ser cuestionada sobre si se animaría a pasar la Navidad junto a Gabriel Soto, Geraldine no cerró las puertas de forma definitiva, aunque aclaró su realidad actual. “No sé, la verdad eso está bien padre. Los hijos crecen y nosotros nos podemos sentar en una mesa y todo, pero cada uno tiene sus planes”, comentó con tranquilidad.

La actriz enfatizó que, si bien existe la disposición de convivir en un ambiente de respeto, la logística familiar ya está organizada: este año ella pasará la Navidad con sus hijas, mientras que para el Año Nuevo ya tiene planes personales independientes.

La conexión de Geraldine Bazán con sus hijas

Más allá de la relación con Soto, Bazán se mostró profundamente orgullosa del vínculo que ha construido con sus hijas, especialmente ahora que atraviesan la etapa de la adolescencia. “Tenemos una relación bien padre y agradezco muchísimo que tengamos la comunicación y la confianza; que me cuenten cosas, nos emocionemos juntas y que también compartan sus tristezas”, expresó conmovida.

Para Geraldine, ser un refugio seguro donde sus hijas puedan acudir tanto en momentos de felicidad como de preocupación es su mayor prioridad.

La entrevista también tuvo momentos de humor cuando se tocó el tema de los futuros pretendientes de las jóvenes.

Ante la pregunta de quién es más celoso, si ella o Gabriel, Geraldine prefirió definirse como “protectora”. Reconoció que, aunque le cuesta asimilar que en algún momento les romperán el corazón —o que ellas lo romperán—, entiende que es parte natural del aprendizaje de vida.

A pesar de las especulaciones sobre un posible acercamiento, la actriz dejó claro que, aunque la paz reina entre ellos, por ahora cada uno seguirá su camino en estas festividades, manteniendo la prioridad en la estabilidad emocional de sus hijas.

