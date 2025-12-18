Stephany Abasali denuncia irregularidades con la organización Miss Venezuela

Stephany Abasali, Miss Venezuela 2024, reveló cómo fue el trato que le dio la organización nacional en medio de su preparación para el Miss Universo, que se celebró este año en Tailandia.

La modelo habló en el podcast Cara a Cara con Rodner Figueroa de todas las trabas que le tocó enfrenta como parte de su camino al concurso de belleza más importante del mundo.

La joven dijo que mientras fue candidata en el concurso nacional tuvo poco contacto con la presidenta del certamen, Nina Sicilia, algo que siente influyó luego de que le dieran la banda de Miss Venezuela.

“Cuando paso a ser reina ya es otra historia y ahí empieza todo”, dijo la joven, quien logró el puesto de segunda finalista en el Miss Universo.

La reina de belleza contó que los tratos que recibió en la organización no fueron los mejores y que en ocasiones hubo falta de respuestas a cosas tan sencillas como un “buenos días”.

“Era algo que afectaba a los mismos trabajadores, al mismo staff, al mismo personal”, comentó acerca de la presunta actitud que tuvo Nina Sicilia contra su equipo.

Además, explicó que ella no se iba a quedar callada ante este tipo de situaciones, pues siente que solo se extenderá la mala actitud de la directora.

“No quería ni dejarme usar ni mi banda ni mi corona”, denunció Stephany Abasali, quien aseguró que a la directora no le gustaba que alguien brillara más que ella.

La reina de belleza indicó que tuvo fuertes encontronazos con la directora del certamen. “Yo estoy más aquí más para mostrar la realidad más aquí del Miss Venezuela porque muchas chicas quieren ser misses, pero no saben en realidad qué es lo que en realidad hay detrás”, destacó.

Stephany Abasali comentó que no recibió apoyo económico para muchas cosas y que aun así siguió adelante para representar a Venezuela internacionalmente.

