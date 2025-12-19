Indignación total: Panadero británico llama ‘feo’ al pan mexicano y las redes sociales no se quedan calladas

La comida es uno de los rasgos distintivos de la cultura de cada país. No es de extrañar que haya diferencia de criterios y gustos, pero cuando un chef de renombre internacional llama feo al pan mexicano, la cosa pasa a otro nivel.

Tras una dura crítica al pan mexicano por parte de un panadero británico se generó una oleada de indignación en las redes sociales, que finalmente condujo a una disculpa pública.

En una entrevista para un podcast con temática gastronómica que resurgió en línea, Richard Hart, cofundador de la panadería Green Rhino en la Ciudad de México y una figura muy conocida en los círculos internacionales de panadería, dijo que los mexicanos “realmente no tienen mucha cultura del pan”, y agregó que “hacen sándwiches en estos panecillos blancos y feos que son bastante baratos y están hechos industrialmente”.

Sus comentarios rápidamente resonaron en Instagram , TikTok y X, y muchos mexicanos lo acusaron de ser despectivo e insultante con los panes tradicionales de México.

Lo que comenzó como una disputa sobre el pan pronto encendió un debate nacional sobre la identidad alimentaria, no solo sobre quién define las tradiciones culinarias mexicanas, sino también sobre la creciente influencia de los extranjeros en una capital ya tensa por una oleada de expatriados y turistas estadounidenses.

“Ofendió a la comunidad de panaderos de México y a toda la gente en México que le gusta el pan, que es casi todo el mundo”, dijo Daniela Delgado, estudiante universitaria en la Ciudad de México.

‘Con el bolillo no te metas’

Las redes sociales pronto se inundaron de memes, videos de reacción y apasionadas defensas del pan mexicano. Los usuarios recurrieron a las redes sociales para elogiar productos básicos de la vida cotidiana, desde los crujientes bolillos para las tortas hasta las icónicas conchas de las panaderías de barrio. En muchos casos, estas sencillas comidas callejeras actúan como un factor de unión entre grupos y clases sociales, y a menudo llegan hasta la esencia de la identidad cultural del país.

Si bien el pan de trigo se introdujo en México durante la época colonial, este clásico alimento básico se convirtió en una tradición nacional distintiva, fusionando técnicas europeas con sabores e ingredientes locales. Hoy en día, las pequeñas panaderías de barrio siguen siendo fundamentales en la vida cotidiana de las ciudades y pueblos, sirviendo como centros sociales y como fuente de alimentos.

El incidente provocó que muchos se preguntaran por qué un empresario extranjero menospreciaría públicamente un alimento tan arraigado en la vida mexicana. Para muchos, las declaraciones de Hart reflejaban la frustración arraigada por el prestigio desproporcionado que recibían los chefs y restauradores extranjeros, así como la preocupación por la gentrificación en la capital.

“No te metas con el bolillo”, advertía una publicación viral en X.

‘Una oportunidad para aprender’

Más que harina y agua: el pan en México es cultura pura. Crédito: Shutterstock

Ante las crecientes críticas, Hart se disculpó públicamente en Instagram, afirmando que sus comentarios fueron mal expresados ​​y no mostraron respeto por México ni su gente. Reconoció la respuesta emotiva y afirmó que no se comportó como un “invitado”.

“Cometí un error”, declaró Hart. “Lo lamento profundamente”.

Associated Press contactó a Green Rhino, pero los representantes de la panadería se negaron a hacer comentarios.

Hart trabajó anteriormente en panaderías de renombre en Estados Unidos y Europa y ha formado parte de la creciente escena de la panificación artesanal en la Ciudad de México. Este mercado se dirige principalmente a clientes de clase media y alta, muchos de ellos extranjeros, que buscan panes de masa madre y repostería de estilo europeo, a menudo a precios muy superiores a los de las panaderías de barrio.

La disculpa no logró calmar el debate de inmediato. Si bien algunos usuarios la aceptaron, otros afirmaron que no abordó preocupaciones más profundas sobre la autoridad cultural y quién tiene derecho a criticar las tradiciones mexicanas.

“Si quieres ser parte de la cultura mexicana siendo dueño de un restaurante o una panadería, tienes que educarte”, dijo Delgado.

Otros, como Josué Martínez, chef de la Escuela Culinaria Mexicana, dijeron que estaban contentos de que el debate se llevara a cabo porque abría la puerta para una discusión más sólida y matizada.

El pan mexicano ha sido criticado durante mucho tiempo a nivel nacional por su industrialización y su dependencia de la harina blanca y el azúcar. Pero muchos, como Martínez, afirman que esas conversaciones son diferentes y más matizadas cuando las lideran los propios mexicanos en lugar de un empresario extranjero.

“Es una oportunidad para conocer la cultura de la panificación y la repostería mexicana, enorgullecernos de ella, resaltar la riqueza de nuestros ingredientes y dejar de pensar que el llamado primer mundo representa el estándar máximo”, dijo Martínez.

Con información AP

