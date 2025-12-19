James Cameron critica a los premios Oscar: “No suelen premiar películas de ciencia ficción”

El famoso director de cine James Cameron hizo una fuerte crítica a los premios Oscar por desairar el género de ciencia ficción en las ceremonias.

Durante una entrevista con The Globe and Mail publicada el viernes 19 de diciembre, el director aseguró que no piensa en los premios entregados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya que a su juicio no suelen reconocer películas de ciencia ficción.

“No pienso mucho en los Premios de la Academia. Intencionalmente, no pienso en eso en este momento. No intento hacer una película que apele a su sensibilidad… no suelen premiar películas como Avatar ni películas de ciencia ficción”, dijo Cameron.

Cameron es el director de una de las sagas más importantes del género de ciencia ficción: Avatar. En 2009 Avatar fue nominada a nueve premios Óscar incluyendo las categorías principales de Mejor Película y Mejor Director. Sin embargo la cinta solo ganó en las categorías Mejor Fotografía, Mejor Dirección de Arte y Mejores Efectos Visuales. La siguiente película ‘Avatar el efecto del agua’ obtuvo cuatro nominaciones pero solo ganó por efectos visuales.

James Cameron puso como ejemplo al director de ‘Dune’, quien no ha sido reconocido por su trabajo en las dos exitosas películas de ciencia ficción.

“Denis Villeneuve, otro cineasta canadiense, dirigió estas dos magníficas películas de Dune . Y, al parecer, estas películas se hacen solas porque él no fue considerado director, ni siquiera por el Sindicato de Directores”, dijo Cameron.

Dune , estrenada en 2021, recibió 10 nominaciones al Óscar, incluyendo Mejor Película pero no ganó en esta categoría. La cinta se llevó seis premios por sonido, efectos visuales, diseño de producción, banda sonora, montaje y fotografía. Lo mismo ocurrió con ‘Dune Part Two’, que obtuvo cuatro nominaciones, incluyendo Mejor Película, pero solo ganó por sonido y efectos visuales.

En este orden de ideas James Cameron bromeó con respecto a los premios Oscar. “Bueno, puedes jugar a los premios a lo que me gusta, que es hacer películas que la gente realmente vea. ¡Lo siento!”, bromeó Cameron.

En un tono más serio, Camero aseguró que su interés real es hacer películas que sean una verdadera experiencia cinematográfica. “Lo que intento hacer, y lo que siempre he intentado hacer durante toda mi carrera cinematográfica, es crear la experiencia más fascinante y atrapante que pueda concebir y humanamente hacer en una sala de cine”, dijo.

En efecto, son pocas las películas de ciencia ficción que a lo largo de los años han ganado en la categoría de Mejor Película en los premios Oscar. En 2023 Everything Everywhere All at Once ganó en la categoría Mejor Película. Antes de eso los premios Oscar premiaron dos películas de fantasía: El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey y La Forma del Agua , estrenadas en 2003 y 2017, respectivamente.

