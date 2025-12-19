Las tasas de hipotecas caen al 6.21%: oportunidades para compradores en 2025

Las tasas hipotecarias continúan su descenso. Este jueves alcanzaron un nivel promedio de 6.21% para préstamos a 30 años, según datos de la Encuesta del Mercado Hipotecario Primario del comprador de hipotecas, Freddie Mac. Este dato confirma una mejora significativa respecto al año pasado y es una buena señal de la revitalización del mercado inmobiliario durante el mes de diciembre.

La semana anterior, este mismo reporte había arrojado una tasa de 6.22%, mientras que hace un año la tasa era del 6.72%.

“La hipoteca promedio a tasa fija a 30 años se ha mantenido dentro de un estrecho rango de 10 puntos básicos durante los últimos dos meses”, explicó Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac. Y agregó: “Con las tasas un 0.5% más bajas que el año pasado, las solicitudes de compra han aumentado un 10% en el mismo período del año pasado”.

En cuanto a la tasa promedio de una hipoteca fija a 15 años cayó a 5.47%, 0.70% menos respecto a la semana pasada, cuando la tasa fue de 5.54%.

Ambas bajas en la tasa de interés hipotecaria coinciden con la reducción de la tasa de interés de referencia de 0.25% que aplicó la Reserva Federal, para dejarla en un rango de entre 3.5% a 3.75%, anticipando un recorte más para el inicio del próximo año, pero que sería el último durante un periodo más largo.

Un buen momento para contratar una hipoteca

Si bien el desempeño de las tasas hipotecarias no está directamente afectado por las tasas de referencia de la Fed, sí están influidas por el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años y que rondaba el 4.12% la tarde de este jueves.

“Los compradores de vivienda están en una posición más favorable ahora que hace un año”, confirmó Hannah Jones, analista senior de investigación económica de Realtor.com.

“Las tasas hipotecarias se han reducido a un mínimo del 6%, y el inventario se mantiene muy por encima de los niveles del año pasado, lo que ofrece a los compradores más opciones y mayor flexibilidad”, agregó. “Los inquilinos también han visto una mejora en la asequibilidad, con una caída de los alquileres por vigésimo octavo mes consecutivo en noviembre”.

La encuesta mide los préstamos convencionales vigentes, conformes y completamente amortizables para compradores de vivienda con pagos iniciales del 20% y excelente crédito.

¿Qué factor provocaría un nuevo aumento en las tasas de interés hipotecarias?

Esta condición, ideal para lanzarse por un crédito, no durará por siempre, ya que la fijación de las tasas de interés depende del desempeño de la economía. Por ello, estas tasas de créditos hipotecarios podrían aumentar de un momento a otro por el efecto de factores como: un incremento en la inflación, las políticas del banco central y la demanda del mercado de bonos, que reflejan la salud general de la economía.

Cuando la inflación es alta, los prestamistas demandan tasas de interés más altas para proteger su dinero al momento de cobrar al deudor. Normalmente, la Reserva Federal sube las tasas de interés de referencia para combatir la inflación, encareciendo los créditos.

También afecta un crecimiento económico fuerte, ya que cuando hay condiciones de una economía robusta, con bajo desempleo y un alto crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), también provoca un aumento de las tasas hipotecarias, debido a que los consumidores tienden a gastar más y aumenta la demanda de préstamos hipotecarios aumenta, llevando al alza las tasas.

Otro factor son las decisiones de política monetaria de los bancos centrales ya que, si bien no fijan directamente las tasas hipotecarias, sus decisiones sí influyen en las tasas de interés al consumidor. Por ello, cuando un banco central decide aumentar su tasa de interés objetivo para ralentizar la economía o controlar la inflación, los prestamistas ajustan sus propias tasas para los clientes.

Las tasas hipotecarias a tasa fija están estrechamente ligadas al rendimiento de los bonos a largo plazo del gobierno, especialmente el bono del Tesoro a 10 años. Si los rendimientos de estos bonos aumentan, las tasas hipotecarias generalmente suben en la misma dirección.

Aumento en la demanda de créditos: Si la demanda de crédito hipotecario supera la oferta de capital disponible para prestar, los prestamistas pueden aumentar las tasas.

Finalmente, los eventos globales o la incertidumbre económica pueden llevar a los inversores a buscar mayores rendimientos para compensar el riesgo, lo que puede elevar las tasas hipotecarias.

