Regalos en efectivo: La nueva tendencia navideña que se extiende en EE.UU.

A unos días de llegar a la Navidad del 2025, una encuesta reveló que seis de cada 10 estadounidenses están más cómodo regalando dinero en efectivo o en tarjetas de regalo, en lugar de algún artículo a sus seres queridos y casi la mitad de las personas consultadas prefiere dormir en lugar de recibir el primer minuto del nuevo año, según la nueva encuesta de AP-NORC, publicada este miércoles.

Los encuestados consideraron que el dinero en efectivo o las tarjetas de regalo son “mucho más aceptables” como regalos navideños, que un regalo comprado de segunda mano o regalado nuevamente.

“Supongo que el efectivo está bien para los nietos. Pero a mí me gusta dar regalos“, dijo Nancy Wyant, de 73 años y residente de Iowa.

De manera general, el regalo de efectivo es considerado el más seguro para los adultos jóvenes y por eso lo ven con buenos ojos. La encuesta reveló que aproximadamente el 60% de los estadounidenses lo consideran un regalo navideño muy aceptable, en comparación con el 55 % de los adultos mayores de 45 años.

“Hoy en día todo es demasiado caro. Y no quiero comprarle un regalo a alguien y que luego no le guste. Así que, dinero en efectivo”, explicó Gabriel Antonucci, de 26 años, residente de Alaska.

Just in time for Christmas, nation gifts service members $1,776 'Warrior Dividend'



President Donald J. Trump announced last night that nearly 1.5 million service members would receive a $1,776 bonus to both thank them for their military service and to commemorate the 250 years… pic.twitter.com/GJqI7fgEe3 — U.S. Army (@USArmy) December 18, 2025

Esta tendencia se opone claramente a lo que ocurre cuando la mayoría de las personas aceptan a regañadientes, diversos tipos de regalos, mientras que cerca del 90% de los encuestados califican el dinero en efectivo o las tarjetas de regalo como bienes “algo aceptables”, y aproximadamente 6 de cada 10 dicen lo mismo para los regalos de segunda mano y los artículos regalados.

Sin embargo, los adultos mayores, todavía sienten ilusión por los regalos a la vieja usanza. Uno de ellos es Teresa Pedroza, una madre de 55 años de dos hijos adultos que vive en Florida, quien afirmó estar en contra de regalar dinero:

“No me gusta cuando los niños dicen que quieren dinero, o que debería regalarles tarjetas de regalo a los adolescentes“, dijo. “Le quita un poco de encanto a los regalos”. Aunque también reconoció que alguna vez recurrió a las tarjetas por comodidad.

Donde crece el repudio es en el tema de los regalos de segunda mano: alrededor del 75% de los adultos menores de 45 años encuestados afirmaron que los regalos de segunda mano son al menos “algo” aceptables. Esta calificación sube en adultos de 45 años o más, donde el índice se acerca al 60%.

Curiosamente, tres de cada 10 adultos estadounidenses dijeron que sí prepara un regalo para sus mascotas este año. Este es el caso de Nancy Wyant que planea comprar algo a su perro mestizo de boxer y gran danés:

“Es una perra muy consentida. Tiene demasiados juguetes, así que este año le daremos premios. Le encantan los premios”, afirmó.

Los estadounidenses prefieren dormir en las fiestas

Además, Nancy, como muchos otros estadounidenses aseguró que prefiere dormir temprano durante la Nochevieja, antes de la llegada del 2026. “A nuestra edad, no hacemos nada”, dijo la conductora de autobús jubilada riéndose de sí misma y de su pareja. “Es un hombre inflexible”.

La encuesta indica que el 44% de las personas consultadas evitarán desvelarse y que alrededor de la mitad de los adultos estadounidenses mayores de 45 años no llegarán a la medianoche, junto con un tercio de los adultos menores de 45 años.

Sin embargo, el estudio reveló el caso de Otis Phillips, un joven de 23 años, residente de Seattle, quien también afirmo que también planea acostarse temprano en el último día del año. “Es una de esas fiestas que no me parecen especiales“, afirmó.

¿Hasta cuándo se retirarán los adornos navideños?

Otro aspecto considerado por la encuesta es el momento en el que los estadounidenses decide retirar la decoración navideña de sus hogares. Si bien, el dejarlos demasiado tiempo provoca la molestia en algunos de los vecinos de las casas que los mantienen durante las primeras semanas del año nuevo, en realidad muchas personas no tienen prisa por quitarlos: Aproximadamente un tercio de los adultos estadounidenses afirman que los dejarán puestos después de Año Nuevo.

EL REGALO DE NAVIDAD



El sentido íntimo y simbólico del obsequio Navideño.



Por siglos, la Navidad ha traído consigo un gesto que se refugia en la candidez infantil y, a la vez, interpela silenciosamente al mundo adulto. Los regalos de Santa Claus, Papá Noel o el Viejo Pascuero… pic.twitter.com/Ihfo9zARxg — ReneX (@Eneatipo7) December 17, 2025

Y la gente en general prefiere dejar sus adornos varios días después de las fiestas de fin de año que colocarlas de manera anticipada. Solo un 20% afirmó que decora sus hogares antes del Día de Acción de Gracias.

“Acabo de pedirle a mi esposo que traiga los contenedores. Si no esperáramos visitas, ni siquiera me molestaría en decorar, la verdad. Estoy harta de eso”, dijo Pedroza.

Celebraciones navideñas y deporte

Finalmente, una cuarta parte de los adultos estadounidenses consultados dijo que planea celebrar viendo algún evento deportivo durante el día de Navidad y solo el 5% irá al cine para entretenerse.

La mayoría de estas personas son hombres, adultos mayores, como los más propensos a ver algún partido en este día. Aproximadamente 2 de cada 10 adultos menores de 45 años planean ver deportes en Navidad, contra un 30% de adultos de 45 años o más.

Sigue leyendo:

– EE.UU. reporta recaudación de $1,000 millones por eliminar exención a paquetes ‘minimis’

– La presión de la Navidad empuja a millones de estadounidenses a gastar más de lo que pueden

– Cuál es el precio en Navidad de la PlayStation 5 disponible en Amazon



