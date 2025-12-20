Sony paga $457 millones y toma el control del universo de Peanuts

En una noticia feliz para el mundo de los cómics, Sony anunció este viernes que pagó 630 millones de dólares canadienses (unos $457 millones de dólares) para comprar un 41% adicional de las acciones de ‘Peanuts’, para controlar un 80% en la propiedad de la icónica franquicia y garantizar el futuro de personajes como Snoopy y Charlie Brown.

Sony compró el paquete accionario de los personajes creados por Charles M. Schulz a la canadiense WildBrain, mientras que la familia Schulz continuará con la propiedad del 20% restante, informaron ambas compañías en un comunicado conjunto.

“Con esta participación adicional, estamos encantados de poder aumentar aún más el valor de la marca ‘Peanuts’ aprovechando la extensa red global y la experiencia colectiva del Grupo Sony”, afirmó el presidente de Sony Music Entertainment, Shunsuke Muramatsu.

Sony is buying Peanuts for $457 million. That means Charlie Brown's melancholy is now owned by the corporation that made the Emoji Movie. This concern is justified pic.twitter.com/emgwl56zvO — Hopper (@zeroXhope) December 19, 2025

Sony adquirió su primera participación en Peanuts Holdings LLC en 2018 de WildBrain Ltd., con sede en Toronto. Con la transacción de este viernes, las divisiones de música y cine de Sony firmaron un “acuerdo definitivo” con WildBrain, una subsidiaria de propiedad absoluta de Peanuts Holdings.

WildBrain también posee otras franquicias de entretenimiento infantil como: Strawberry Shortcake y Teletubbies.

La exitosa historia de Charlie Brown y su prometedor futuro

‘Peanuts’ se estrenó el 2 de octubre de 1950 en siete periódicos. Su historia narra las aventuras del “pequeño cabezón” Charlie Brown y sus amigos: Linus, Lucy, Peppermint Patty y su beagle Snoopy. La historia tuvo tanto éxito que se expandió a más de 2,600 periódicos, llegando a millones de lectores en 75 países.

La historia se ha convertido en un ícono de la cultura estadounidense por imágenes como cometas atrapadas en los árboles, Charlie Brown intentando patear un balón de football, ​​la mordaz Lucy dando consejos por cinco centavos y Snoopy emprendiendo viajes de fantasía por los cielos.

Frases como “manta de seguridad”, “santo cielo” y “la felicidad es un cachorrito calentito” forman parte del vocabulario global, gracias al universo creado por Schulz, quien falleció en el año 2000.

Esta compra convierte a Sony en el motor detrás de la distribución y el marketing global de Peanuts. Aunque la empresa japonesa tomó el control mayoritario, WildBrain continuará colaborando en la gestión de la marca, pero ahora bajo la dirección estratégica de Sony y los herederos de Schulz lograron asegurar que el ADN creativo de Snoopy no se pierda en la transición corporativa.

¿Por qué Peanuts tiene tanto valor para Sony?

El eje del negocio para Sony se encuentra en la adquisición de los derechos de propiedad intelectual (IP) de este cómic, para competir en un mercado saturado de superhéroes, donde la nostalgia de Peanuts es una mina de oro:

Snoopy es una de las marcas que más licencias vende en el mundo (ropa, juguetes, papelería).

Mientras que en Japón, Snoopy es un fenómeno cultural que supera a muchas franquicias modernas locales; existen museos, tiendas temáticas y una demanda masiva de productos de merchandising, como un ícono cultural absoluto.

Snoopy and Charlie Brown's next epic adventure? The Big City.



A new Peanuts feature film from WildBrain and Peanuts Worldwide is coming to Apple TV+ pic.twitter.com/YtjacAMFWx — Apple TV (@AppleTV) November 6, 2023

Además, en el mercado del streaming, Apple TV+ ha revitalizado la marca con nuevos especiales, lo que aumenta los ingresos por la venta de derechos, que ahora cobrará Sony.

Con esta inversión, Sony espera producir nuevos largometrajes animados en sus propios estudios, buscando elevar la calidad visual de la franquicia, a manos de una de las casas productoras más poderosas del planeta, que también poseen los derechos de otras franquicias como Spider-Man y Hotel Transylvania.

Sigue leyendo:

– Los aranceles de Trump encarecen regalos navideños en $1,200 por familia

– Cuál es el precio en Navidad de la PlayStation 5 disponible en Amazon

– Por qué los televisores Vizio son tan baratos