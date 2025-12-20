Trump respalda a Bruce Blakeman para la gobernación de Nueva York: “Es MAGA hasta la médula”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este sábado su respaldo al ejecutivo republicano del condado de Nassau, Bruce Blakeman, como candidato a la gobernación de Nueva York para las elecciones del próximo otoño.

El apoyo llega un día después de que la congresista Elise Stefanik suspendiera su campaña.

El espaldarazo del mandatario refuerza la posición de Blakeman dentro del Partido Republicano y podría despejarle el camino en las primarias, dejándolo como el principal aspirante para enfrentar a la actual gobernadora demócrata Kathy Hochul, reseña AP.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense describió a Blakeman como “MAGA hasta la médula” y destacó que ha sido un aliado desde el inicio de su carrera política.

La retirada de Stefanik, una de las figuras más cercanas a Trump en el Congreso, alteró el escenario republicano en el estado.

El viernes, la legisladora anunció que suspendía su candidatura a la gobernación y que tampoco buscaría la reelección en la Cámara de Representantes, con el argumento de evitar una contienda interna prolongada que pudiera dividir al partido.

Stefanik había sido considerada una rival fuerte para Blakeman y su salida se produjo pocos días después de que el ejecutivo del condado de Nassau oficializara su intención de competir por la gobernación.

Su relación con Trump ha sido estrecha, recuerda AP. El presidente llegó a nominarla como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, pero posteriormente retiró la propuesta ante el temor de perder un escaño clave en la ajustada mayoría republicana en la Cámara baja.

Hasta comienzos de la semana, Trump había evitado pronunciarse sobre la interna republicana en Nueva York. Consultado por periodistas sobre Blakeman y Stefanik, se limitó a elogiar a ambos, calificándolos como “personas estupendas”.

Blakeman ha ganado visibilidad por impulsar políticas alineadas con la agenda conservadora de Trump. Entre ellas se encuentran una medida que prohíbe a atletas transgénero utilizar instalaciones deportivas del condado, la creación de una unidad policial voluntaria que sus detractores comparan con una milicia, y la orden a detectives locales de cooperar con autoridades federales en la ofensiva migratoria del gobierno federal.

Desde el campo demócrata, el equipo de la gobernadora Hochul reaccionó con críticas al anuncio. Sarafina Chitika, directora de comunicaciones de la campaña, afirmó que el candidato republicano “pondrá a Trump primero y a Nueva York último”.

