Carlos Adyan celebra en redes sociales un nuevo logro personal

El reconocido presentador del programa En Casa con Telemundo, Carlos Adyan, sorprendió a sus seguidores este domingo al compartir un importante logro fuera de los sets de televisión. El periodista boricua utilizó sus redes sociales para celebrar su desempeño en una reciente carrera de 10K en Miami, donde logró superar su propia marca personal.

Con una fotografía con la que capturó la energía del evento, Adyan expresó su satisfacción por el trabajo realizado: “Hoy rompí mi personal record de 10K. Constancia, enfoque y ganas de seguir mejorando dieron resultado”.

El comunicador también resaltó el valor de realizar estas metas en comunidad, mencionando lo motivador que resulta correr junto a personas queridas.

Carlos Adyan rumbo al Maratón de Miami

Este logro no es casualidad, sino parte de una rigurosa preparación física. Adyan confirmó que este tiempo es un paso clave en su camino hacia el Maratón de Miami, en donde quiere seguir alcanzando un nivel físico destacado.

La respuesta de su audiencia no se hizo esperar. La publicación se llenó rápidamente de muestras de cariño y admiración, con mensajes de sus fans para felicitarlo por su dedicación para el ejercicio.

“Bien brother”, “Un duro”, “Orgullosa siempre de ti”, le escribieron a Carlos Adyan.

Esta publicación se dio poco después de la controversia que protagonizó el conductor boricua por la entrevista que le hizo a Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

Debido a las preguntas que le hizo a la reina de belleza, la modelo abandonó el set de televisión y canceló los compromisos que tenía con otros shows de Telemundo.

Algunos consideraron que las interrogantes de Carlos Adyan estuvieron fuera de lugar, pues preguntó sobre Raúl Rocha y las investigaciones en su contra, pero también hubo quienes lo defendieron, ya que consideraron que Fátima quizás podría hablar del tema pues representa ahora a la Organización Miss Universo.

