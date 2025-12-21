Jeffries pide una “investigación exhaustiva” sobre los documentos censurados de Epstein

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (Nueva York), reclamó este domingo una investigación formal sobre la publicación de archivos del caso Jeffrey Epstein difundidos por el Departamento de Justicia, al considerar que la documentación divulgada no cumple con los requisitos establecidos por la ley.

En una entrevista con el programa This Week de ABC News, Jeffries sostuvo que los documentos hechos públicos el viernes contienen un nivel de tachaduras que, a su juicio, contradice el espíritu y la letra de la Ley de Transparencia de Archivos Epstein.

Esa norma establecía un plazo de 30 días para que el gobierno federal divulgara los materiales relacionados con la investigación, plazo que venció el mismo viernes.

El congresista subrayó que la legislación contempla criterios muy específicos sobre qué información puede ser redactada. Sin embargo, afirmó que la primera entrega de archivos resulta claramente insuficiente.

“Parece, por supuesto, que la divulgación de estos documentos iniciales es inadecuada. No cumple con lo que exige la ley”, dijo durante la entrevista.

Jeffries explicó que la norma incluye una disposición adicional que obliga al Departamento de Justicia a presentar, en un plazo de 15 días, una justificación escrita al Congreso detallando las razones por las cuales se eliminaron o reservaron partes del material.

Según indicó, espera recibir esa explicación “dentro de la próxima semana o algo así”, tras lo cual el Congreso evaluará los pasos a seguir.

Destitución de Bondi

Ante preguntas sobre posibles consecuencias políticas, como un eventual proceso de destitución contra la fiscal general Pam Bondi, el líder demócrata evitó adelantar conclusiones.

El demócrata de Nueva York señaló que cualquier decisión de ese calibre debería estar precedida por una explicación completa y una investigación exhaustiva sobre el incumplimiento que, a su entender, se ha producido.

Jeffries insistió en que el Departamento de Justicia debe rendir cuentas no solo ante el Congreso, sino también ante las víctimas y la opinión pública.

“Debe haber una explicación plena y luego una investigación completa sobre por qué la producción de documentos no ha alcanzado lo que la ley claramente exige”, afirmó.

