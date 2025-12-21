Niurka Marcos se siente orgullosa de ser ‘la mujer escándalo’

La actriz cubana Niurka Marcos habló recientemente en el programa En Casa con Telemundo sobre su trayectoria, que ha estado marcada por muchos momentos mediáticos, bien sea por sus declaraciones sin filtro o por momentos en los que no ha tenido temor para mostrarse como una mujer desinhibida.

En la entrevista, le preguntaron a la vedette si consideraba que hay un antes y un después en el escándalo de la farándula luego de ella.

Ante la interrogante, la creadora de contenido respondió: “¡Qué pregunta! Primero que nada, muchas y muchos han querido superarme, pero eso no va a pasar”.

Luego, completó: “Creen que hacer escándalo, fingiendo, mintiendo, difamando, utilizando el morbo de la gente para que luego se den cuenta de que es mentira, no”.

En su opinión, lo que la ha ayudado a triunfar es que es una mujer irreverente, libre, que pone a la gente en su sitio con sus verdades y pruebas. “Todo el tiempo pongo mi imagen en el candelero”, destacó.

Niurka Marcos consideró que ella se ha ganado el respeto de muchos y que no le gusta ser temida.

La cubana explicó que con los años aprendió a defenderse y a ser frontal, algo que considera la ha ayudado mucho. “Yo nunca voy a iniciar una polémica porque nunca me voy a poner en riesgo de equivocarme”, dijo.

Aseguró que su personalidad no es un personaje, pues es así en su vida cotidiana: “Así amanezco y así me acuesto”.

En el mundo del entretenimiento, Niurka Marcos se ha hecho un nombre que genera debate, pues algunos aman su personalidad, pero también hay quienes consideran que hay ocasiones en las que se excede con su forma de hablar.

Sigue leyendo:

· Niurka Marcos aconseja a Cazzu dejar de lamentarse por su ruptura con Christian Nodal

· Niurka Marcos habla de la química que tiene con su prometido Bruno

· Niurka Marcos le pide a Susana Zabaleta ser “congruente” para enfrentar una polémica