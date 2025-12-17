El papa León XIV nombraría a Ronald Hicks sustituto del cardenal Dolan como Arzobispo de Nueva York

Se espera que el papa León XIV nombre al obispo Ronald A. Hicks de Joliet (Illinois) para reemplazar al cardenal Timothy Dolan como jefe de la Arquidiócesis de Nueva York en los próximos días, incluso antes de Navidad.

Dolan es el Arzobispo de Nueva York, la segunda arquidiócesis más grande de Estados Unidos, sólo superada por Los Ángeles. Rob Astorino, presentador del programa “Saturday Agenda” de Newsmax y quien fue coanfitrión de un programa de radio con Dolan en el canal católico de SiriusXM, insinuó el nombramiento de Hicks en una publicación en Twitter/X el lunes.

“Fuertes rumores de que @Pontifex ha aceptado la renuncia del @CardinalDolan y nombrará al obispo Ron Hicks de Joliet, Illinois”, publicó Astorino. “Este movimiento marcaría el final del mandato de 16 años de Dolan como el prelado de mayor rango en Nueva York. Dolan presentó su renuncia en febrero tras alcanzar la edad de jubilación obligatoria de 75 años”; pero aún no se ha oficializado, aunque se espera que el papa León XIV la acepte.

La Arquidiócesis de Nueva York cubre tres condados de NYC (Manhattan, El Bronx y Staten Island) y otros en los suburbios (Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan, Ulster y Westchester), abarcando aproximadamente 480 parroquias.

Hicks, de 58 años, ha estado al frente desde 2020 de la Diócesis de Joliet, ubicada a unas 30 millas (48 kilómetros) de Chicago, ciudad natal del papa León. Se desempeñó anteriormente como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Chicago de 2018 a 2020.

Antes de dirigir la Arquidiócesis de Nueva York, el entonces papa y ahora santo Juan Pablo II nombró a Dolan arzobispo de Milwaukee en 2002 y más tarde fue designado cardenal por el papa Benedicto XVI en 2012.

Luego, siendo arzobispo de Nueva York, Dolan participó en dos cónclaves papales: primero, en el que eligió a Francisco tras la renuncia de Benedicto XVI en 2013, y posteriormente en el cónclave que seleccionó al actual Santo Padre en mayo de este año.

Escándalos católicos en Nueva York

La semana pasada la Arquidiócesis de Nueva York anunció la creación de un fondo de $300 millones de dólares para compensar a las víctimas de abuso sexual que han demandado a la iglesia.

En un comunicado, el cardenal Dolan afirmó que la arquidiócesis financiaría el fondo reduciendo su presupuesto y vendiendo activos, incluyendo su antigua sede en Manhattan, con el objetivo de que el fondo “pueda destinarse a compensar a las víctimas de abuso sexual”.

Un portavoz de la arquidiócesis afirmó que los funcionarios eclesiásticos esperan que el fondo cubra la mayoría, si no la totalidad, de las aproximadamente 1,300 reclamaciones pendientes contra la arquidiócesis.

La arquidiócesis también acordó contratar al juez retirado Daniel J. Buckley como mediador entre ella y las víctimas para llegar a un acuerdo, según Dolan. Buckley desempeñó un papel similar en las negociaciones entre la Arquidiócesis de Los Ángeles y más de mil personas de esa localidad.

En junio Michael McHugh, veterano sacerdote católico que dirigió parroquias en Queens, El Bronx, Manhattan y Brooklyn (NYC), fue oficialmente destituido tras una investigación sobre denuncias de abuso sexual infantil que se remontan a la década de 1980.

A fines de abril la Diócesis Católica Romana de Buffalo (NY) acordó un acuerdo provisional de pagar $150 millones de dólares a más de 800 víctimas de abuso sexual, declaró Mitchell Garabedian, abogado de decenas de acusadores. En mayo Axel Palomares, profesor de una escuela secundaria católica privada en Nueva Jersey fue arrestado tras presuntamente crear y poseer material de abuso sexual infantil, entre otros delitos.

En marzo Michael Eguino, capellán del Departamento de Policía de Nueva York conocido como “Father Mike”, fue arrestado en un motel en El Bronx (NYC) y acusado de patrocinar la prostitución.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

