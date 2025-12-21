Padrastro hispano, antes deportado, condenado por 5 años de abuso infantil en Long Island

Un hombre originario de Guatemala que fue deportado y que contaba con una orden de arresto de ICE fue declarado culpable de abuso sexual contra su hijastra de 6 años en Long Island.

El delincuente de 40 años, cuya identidad permanece oculta para proteger a la víctima, esperaba que la madre de la menor saliera de su casa en Riverhead para ir a trabajar a las 3:30 de la madrugada antes de violarla.

La madre trabajaba en el turno de la madrugada en una tienda de delicatessen seis días a la semana.

La madre llevaba a su hija a la cama todas mañanas y abusaba de la infante por aproximadamente dos horas cada día antes de irse a trabajar a las 5:30 de la madrugada, de acuerdo con la oficina del fiscal del distrito, que dijo que los ataques empezaron en 2014 cuando la víctima, que tenía solo 6 años, y su madre se mudaron con el padrastro.

“Lo que esta niña pasó en su propia casa es inimaginable”, expresó el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Ray Tierney.

Las constantes violaciones siguieron por cinco años, ya que la menor crédula era demasiado pequeña como para entender lo que estaba ocurriendo, informó New York Post.

Se percató recientemente cuando un trabajador social de la escuela hizo una presentación sobre la diferencia del contacto físico bueno y malo, cuando tenía nueve años y estaba en cuarto grado.

Si bien la niña le dijo a su padrastro que se detuviera, el abuso persistió hasta 2019, cuando el hombre empezó a amenazarla. La menor temía que hablar destruiría a la familia.

El hombre en cuestión ya había sido deportado del país en 2006, pero no está claro cuándo volvió a EE.UU.

En 2023, el padrastro ya no vivía con la madre y su hija, pero el trauma había interferido irremediablemente en su vida cotidiana y en su escuela.

La menor finalmente le contó del abuso a su madre, y lo denunciaron al Departamento de Policía de Southampton hace dos años aproximadamente. El sujeto fue detenido poco después.

“Es gracias a su valentía y fortaleza que mi oficina pudo obtener justicia para ella y su familia hoy”, indicó Tierney.

El guatemalteco fue condenado el miércoles por conducta sexual contra una menor y enfrenta hasta 25 años tras las rejas.

Será sentenciado el 4 de febrero y, luego de cumplir su castigo, será devuelto a la custodia de ICE.

