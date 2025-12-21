Vinícius Jr. cambia su foto en Instagram tras ser silbado en el Santiago Bernabéu

Vinícius Junior fue silbado este sábado por una parte significativa del público del Real Madrid cuando fue sustituido en el minuto 83 del encuentro ante el Sevilla, en medio de una sequía goleadora que ya se extiende a 14 partidos consecutivos.

Tras el partido, el delantero brasileño reaccionó en redes sociales al cambiar su foto de perfil en Instagram (antes con la camiseta del club) por una imagen con la selección de Brasil, además de publicar una historia sin texto, únicamente con tres puntos suspensivos.

Los silbidos se hicieron más notorios cuando Xabi Alonso decidió retirarlo del campo para dar ingreso a Gonzalo. La sustitución se prolongó mientras el atacante entregaba el brazalete de capitán a Thibaut Courtois, en un ambiente de desaprobación que se mantuvo hasta su salida definitiva.

Las muestras de descontento ya habían comenzado antes, aunque de forma más discreta, tanto durante el anuncio de las alineaciones por la megafonía del estadio como en una de sus primeras intervenciones ofensivas, cuando no logró superar a dos defensores del Sevilla.

Vinícius tuvo una actuación sin remates al arco y volvió a marcharse sin marcar, profundizando una racha negativa que alcanza los 1,115 minutos sin gol con la camiseta blanca, contando el tiempo añadido.

La reacción inmediata de Vinícius en redes sociales, ya dentro del vestuario, volvió a encender el debate sobre su presente en el Real Madrid y su futuro contractual. El delantero tiene vínculo con el club hasta el 30 de junio de 2027, mientras el protagonismo ofensivo del equipo ha recaído en gran medida en Kylian Mbappé.

