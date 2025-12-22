Dinamarca convocará a su embajador de EE.UU. tras nombramiento de Trump de enviado a Groenlandia

El Gobierno de Dinamarca anunció este lunes que convocará al embajador estadounidense en su país tras la designación de Jeff Landry como enviado especial para Groenlandia por parte de Donald Trump.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, calificó la situación como una “falta de respeto a la soberanía del Reino”, el cual integra a Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe. Asimismo, expresó su rechazo a través de la televisión pública DR.

“Es completamente inaceptable. Por eso he decidido, de acuerdo con mis colegas groenlandeses, que llamaremos al embajador estadounidense a una reunión en el Ministerio de Exteriores”, declaró Rasmussen.

Dinamarca asegura que hay una “escalada” de tensiones

El funcionario señaló que el nombramiento de Landry representa una “escalada” en las tensiones, a pesar de los esfuerzos diplomáticos previos para estabilizar la relación bilateral tras el interés mostrado por la administración Trump en adquirir el territorio.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, emitieron una declaración conjunta reafirmando la propiedad y autonomía de la isla. Ambos mandatarios apelaron a la legalidad internacional y a la autodeterminación democrática del territorio.

“Lo hemos dicho con claridad antes, ahora lo decimos de nuevo. No se pueden anexionar otros países, tampoco con el argumento de la seguridad internacional”, sostuvieron Frederiksen y Nielsen.

Contexto de la reacción de Dinamarca

Nielsen añadió que, aunque existe apertura para colaborar con Washington, cualquier relación debe basarse en el reconocimiento mutuo. Sin embargo, subrayó que la decisión de Trump no altera el estatus político actual, al asegurar que “puede parecer algo grande, pero no cambia nada para nosotros aquí”.

La tensión aumentó este domingo cuando Trump confirmó en su plataforma de Truth Social la elección de Jeff Landry para el cargo. El republicano apuntó Landry es clave para proteger la seguridad nacional y la de sus aliados. Por su parte, Landry utilizó sus redes sociales para declarar que su misión será “convertir a Groenlandia en parte de EE.UU.”.

