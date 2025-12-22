Kansas City Chiefs abandonaran el Arrowhead Stadium por nuevo escenario de $3 mil millones de dólares

Los Kansas City Chiefs anunciaron este lunes que firmaron un acuerdo con el estado de Kansas para disputar sus partidos allí a partir de 2031.

Clark Hunt, propietario de los Kansas City Chiefs el equipo más ganador de la NFL de la última década, anunció este lunes que el equipo dejará el Arrowhead Stadium, su casa desde 1972, por un nuevo estadio en 2031.

“Hemos firmado un acuerdo con el estado de Kansas para albergar el fútbol americano de los Chiefs a partir de la temporada 2031 de la NFL. En los próximos años, vamos a diseñar y construir un estadio techado de vanguardia”, afirmó el dueño del equipo.

Kansas City Chiefs, fundado por Lamar Hunt, padre de Clark, dejará el estado de Missouri, donde juega desde 1963, para trasladarse a Kansas, estado vecino en el Medio Oeste estadounidense.

The work is just beginning, but we’re excited to bring our vision to life with the State of Kansas in 2031. pic.twitter.com/Ca2QmA9H8n — Kansas City Chiefs (@Chiefs) December 22, 2025

Estadio techado de $3 mil millones de dólares

El acuerdo incluye un estadio techado de 3 mil millones de dólares que se construirá en el condado de Wyandotte y una nueva sede y centro de entrenamiento para los Chiefs en Olathe, Kansas.

“Hoy es un día extraordinario en la historia de los Kansas City Chiefs”, declaró el presidente y CEO de los Chiefs, Clark Hunt, a través de un comunicado.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con el estado de Kansas para brindar un estadio de clase mundial a nuestros aficionados. Este proyecto representa un paso más en nuestro legado de innovación y nuestra filosofía de priorizar a los aficionados, que comenzó con mi padre, Lamar Hunt. El estadio, las instalaciones de entrenamiento y el desarrollo circundante beneficiarán a toda la región y elevarán aún más la imagen de Kansas City a nivel nacional e internacional”, sigue el comunicado.

El Consejo de Coordinación Legislativa, integrado por los principales legisladores del estado, votó por unanimidad en una sala abarrotada en el capitolio estatal para autorizar la emisión de bonos STAR que cubrirán hasta el 70% del costo del estadio y el distrito circundante.

Los bonos se pagarán con los ingresos provenientes de los impuestos estatales sobre las ventas y las bebidas alcohólicas generados en un área definida alrededor del estadio.

The Chiefs are relocating from Missouri to Kansas pending, pending approval.



• $3 billion domed stadium

• 70% publicly funded

• Arrowhead lease expires after 2030 pic.twitter.com/yjQJzZnWgC — Front Office Sports (@FOS) December 22, 2025

Arrowhead Stadium se prepara para el Mundial 2026

Este verano, el Arrowhead Stadium albergará seis partidos de la Copa del Mundo de la FIFA, incluyendo partidos de Octavos de Final y Cuartos de Final.

El estadio pasó por numerosas renovaciones a lo largo de los años, lo que le permitió mantenerse relevante en un panorama deportivo en constante evolución.

Sin embargo, ha habido poco desarrollo económico alrededor del estadio, las instalaciones comienzan a mostrar signos de desgaste y existe un límite en la cantidad de palcos de lujo y servicios que la franquicia puede utilizar para generar ingresos.

