Maribel Guardia celebrará Navidad en una nueva casa

Nuevamente, Maribel Guardia se ha encargado de que su casa luzca un estilo original para estas Navidades, las cuales serán más especiales porque ha cambiado de residencia principal.

La actriz y presentadora compartió en su cuenta de Instagram algunos videos en los que deja ver el resultado de este año. En esta ocasión eligió un estilo tradicional en el que mezcló grandes esferas de color rojo y verde, con cintas y algunas flores artificiales.

El año pasado, por ejemplo, Guardia decoró su árbol con peluches y dijo que era una decoración especial para su nieto.

En estas publicaciones también se pudo comprobar que Guardia ha cambiado de hogar, pues el sitio donde está el árbol no es el mismo que en años anteriores. Aunque no mostró demasiado, se puede ver que es un apartamento con grandes ventanales de piso a techo y pisos de madera.

Esta mudanza no ha tomado a nadie por sorpresa, pues en octubre de este mismo año reveló que estaba planificando una mudanza luego de vivir en una misma casa durante casi tres décadas. En su momento explicó al programa de televisión ‘Ventaneando’: “Amo la casa. La casa está llena de buenas vibras, yo todos los días rezo, la lleno de flores y le doy gracias a esa casa por todos los regalos que me dio”.

Sin embargo, considera que la casa ya era muy grande y por eso decidió buscar un espacio más pequeño pero que aún cumpliera con sus exigencias.

También apuntó: “En esa casa fui muy feliz y también soy muy feliz de que Dios durante 27 años me regaló un hijo maravilloso”. Hay que recordar que su hijo Julián Figueroa murió en abril del 2023.

Sigue leyendo:

• Imelda Tuñón revela “recuerdo traumático” de su hijo tras su situación con Maribel Guardia

• Imelda Tuñón tomará acciones legales por audio de su hijo contra Maribel Guardia

• Maribel Guardia inspira a las mujeres a seguir adelante sin tabúes por la edad