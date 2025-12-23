Ascienden a seis los muertos tras desplome de aeronave de la Marina mexicana en Texas

El saldo del accidente de la aeronave de la Marina de México durante una misión médica en Galveston, Texas, se elevó a seis muertos, informó este martes la Secretaría de Marina (Semar).

La aeronave transportaba a cuatro miembros de la Marina y cuatro civiles, incluyendo un niño de dos años que era trasladado para recibir atención especializada en el hospital pediátrico Shriner’s de Galveston, en coordinación con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la asistencia de menores con quemaduras severas.

El sexto fallecido, localizado este martes, sería un agente naval, mientras que los demás fallecidos incluyen al menor de edad y a otros miembros de la tripulación y pasajeros civiles, sin que la Marina haya dado detalles adicionales sobre su identidad.

Hasta ahora, las autoridades han confirmado que las dos sobrevivientes, una enfermera y la madre del menor, se encuentran estables y reciben atención médica.

El accidente ocurrió el lunes poco antes de las 15:17 hora local (9:17 GMT), durante la aproximación al Aeropuerto Internacional Galveston Scholes.

Testigos señalaron que en ese momento había visibilidad limitada debido a la niebla, un factor que podría haber contribuido al desplome de la aeronave bimotor de transporte ligero.

Según la Semar, inmediatamente después del siniestro se activaron los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, que participó en la recuperación de los cuerpos.

La institución confirmó que se mantienen las investigaciones para determinar las causas del accidente y garantizar la seguridad en futuras operaciones de traslado médico.

La Fundación Michou y Mau, con más de 25 años de trayectoria, colabora en estas misiones humanitarias para trasladar a menores con quemaduras graves desde distintas regiones de México hacia hospitales especializados en Estados Unidos.

Sheinbaum envió condolencias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este martes sus condolencias a los familiares de las víctimas.

“Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban, muy triste lo que pasó”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la capital mexicana.

Sheinbaum subrayó que la investigación técnica será determinante para esclarecer lo ocurrido: “Hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome”, afirmó.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: